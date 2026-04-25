Ladrones asesinaron a joven a balazos luego de que le robaran el celular a un amigo

Un joven, de 21 años, fue asesinado por cuatro ladrones, quienes lo agredieron a balazos luego de robarle el teléfono celular a uno de sus amigos. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y, por este crimen, los pesquisas policiales detuvieron posteriormente a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Agustín Rivero.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 19.30 del viernes en el cruce de Erickson y Dinamarca, cuando el muchacho se hallaba acompañado por un amigo, de igual edad, oportunidad en la que aparecieron en escena los malvivientes, quienes se movilizaban armados a bordo de un VW Voyage negro y en una camioneta Renault Kangoo gris.

Agresión a disparos

Trascendió que los hampones se apoderaron del celular del amigo de Rivero y, antes de fugar, le efectuaron un disparo al muchacho.

Algunos habitantes del vecindario auxiliaron al joven y lo condujeron, de urgencia, al Hospital de Diagnóstico Inmediato Roberto Sánchez, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

Se realizaron varios procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del Departamento de Homicidios realizaron varios procedimientos y, en un allanamiento llevado adelante en una finca situada en la esquina de Blas Parera y Coronel Burelas, apresaron a dos sujetos, de 21 y de 25 años, considerándose que el primero de ellos habría sido el autor material del asesinato de Rivero.

Al requisar esa vivienda, los policías incautaron dos buzos (uno negro y el otro rojo), sendos pares de zapatillas y dos aparatos de telefonía celular.

Mientras tanto, el VW Voyage, con el dominio finalizado en 578, apareció abandonado en la esquina de Domingo Martinto y pasaje Aldas, y la camioneta Renault Kangoo, con la patente terminada en BL, se incautó en la intersección del Camino General Belgrano (la ruta provincial 14) y Blas Parera, certificándose que la misma le había sido sustraída a un hombre, algunas horas antes, en La Madreselva al 3300, entre Los Plátanos y Moctezuma.

Intervino en el sumario penal, que preventivamente se mantiene caratulado "Homicidio críminis causae y robo agravado por el empleo de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda", el doctor Nicolás Espejo, fiscal de la Unidad FuncionalN° 7 del departamento judicial de la jurisdicción.

Por F.V.

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