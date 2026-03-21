Capturaron a ladrón que asesinó a balazos a policía retirado, que se había resistido al robo de su auto

Un ladrón fue detenido el viernes por los pesquisas al estar sindicado de haber participado en el asesinato a balazos de un suboficial mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, perpetrado en enero cuando la víctima se resistió al robo de su automóvil. El suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense y ya suman dos los apresados por el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo, de 18 años, se lo requería por la muerte de Carlos Demetrio Leiva.

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Según agregaron los informantes, el sospechoso resultó apresado como saldo de un procedimiento realizado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, quienes lo interceptaron en el cruce de San Martín y Diagonal B, en Villa La Curita.

De acuerdo a los trascendidos, en poder del sujeto fue incautado un aparato de telefonía celular.

Así fue el asesinato

Tal lo publicado en su momento, el hecho se produjo el 5 de enero en la esquina de Ángel Pini y Tres de Febrero, cuando Leiva, de 60 años, pretendía estacionar su VW T-Cross, con el dominio finalizado en GZ.

En dichas circunstancias, dos hampones armados interceptaron al sexagenario e intentaron sustraerle dicho vehículo.

A raíz de tal motivo, la víctima del ilícito resolvió ofrecer resistencia y se enfrentó a disparos con esos malvivientes, oportunidad en la que resultó herida de gravedad.

Con rapidez, los marginales fugaron, pero uno de ellos, de 18 años, fue capturado al cabo de un operativo cerrojo llevado adelante por miembros de la comisaría 4ª y del Comando Patrulla (C.P.) del distrito en calle Cerro Olivares al 3600, en la esquina con Volcán San José.

Finalmente, Leiva perdió la vida el 13 de enero en el Hospital Zonal General de Agudos Profesor Doctor Ramón Carrillo.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso, lográndose determinar que presentaba certeros impactos de arma de fuego tanto en el estómago como en la región cervical.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de robo y homicidio", la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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