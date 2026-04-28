Detuvieron en un country de Luján al hombre que golpeó y desfiguró a su ex

Efectivos de la Comisaría Primera de Pilar detuvieron este martes a Federico Nicolás Balbuena, quien estaba siendo buscado tras la denuncia de su expareja por un violento ataque ocurrido en el partido de Pilar.

El operativo se llevó a cabo en el barrio cerrado Everlinks Golf Country Club, en Luján, donde el acusado se refugiaba mientras la Justicia avanzaba con la recolección de pruebas por violencia de género.

La víctima, identificada como Camila Romero, relató el calvario que vivió en manos de Balbuena.

Según la denuncia realizada el 20 de noviembre en la Comisaría de la Mujer de Pilar, el hombre se presentó en su vivienda bajo amenazas de "romperle todo" si no le entregaba una computadora, ignorando por completo que la mujer ya estaba pidiendo auxilio a la Policía.

Camila detalló que, durante el ataque, intentó en reiteradas oportunidades escapar para pedir ayuda a los gritos, pero Balbuena la arrastraba nuevamente hacia el interior de la propiedad a golpes, impidiendo cualquier posibilidad de defensa o huida.

"Me dijo: 'llamá a la policía, no me importa, la voy a repudrir'", recordó Camila y relató que pese a que ella le pidió que retirara sus pertenencias en una comisaría para evitar el contacto físico, el hombre forzó la situación y desató una brutal agresión física y psicológica que quedó registrada en videos que la propia víctima entregó a los investigadores

A pesar de la gravedad de las pruebas y de que en un allanamiento previo le habían secuestrado dos armas de fuego, Balbuena permaneció en libertad durante varios días.

Esta demora generó una profunda angustia en Camila, quien tuvo que insistir reiteradamente ante la fiscalía para que su causa no quedara paralizada en un escritorio mientras ella seguía temiendo por su vida. Además de hacer público lo que estaba sufriendo.

Indagatoria

La fiscal Marcela Semería, titular de la UFI Especializada en Violencia de Género N° 14 de Pilar, activó la orden de detención tras escuchar el testimonio presencial de la víctima el pasado lunes.

Balbuena deberá sentarse frente a la fiscal para la indagatoria esrte miércoles. Los cargos que pesan sobre él son lesiones agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, un delito.

El imputado permanece alojado en una celda a la espera de su traslado a la sede judicial. Podrá hacer uso de su derecho a negarse a declarar si así se lo aconseja su abogado.



