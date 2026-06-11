Detienen a un hombre que fue a un hotel alojamiento con su novia y la molió a golpes tras discutir

Una joven fue salvajemente golpeada por su pareja el fin de semana en la habitación del hotel alojamiento Samaná en la provincia de San Juan. El violento episodio se desencadenó tras una discusión por celos por una publicación en redes sociales y terminó con la víctima escapando a pie para salvar su vida.

El agresor, un hombre de 42 años identificado como Julio Andrés Ferreyra, fue cercado por la Policía pocas horas después y quedó detenido a disposición de la Justicia.

El hecho investigado

La pareja compartía una cerveza en el cuarto, pero todo cambió cuando el acusado revisó las redes sociales. Ferreyra empezó a recriminarle a su novia, de manera violenta, que todavía tuviera publicadas en su perfil de Facebook fotos viejas junto a su expareja.

La mujer intentó calmarlo y le aseguró que iba a eliminar las imágenes de inmediato, pero la reacción del hombre fue feroz. Los investigadores del caso sostienen que Ferreyra le pegó varios golpes de puño directamente en la cara y la tiró al piso. Una vez que la tuvo caída en la alfombra, continuó atacándola a patadas.

La víctima intentó salir de la habitación para pedir auxilio a los empleados del lugar, pero el agresor la retuvo por la fuerza y la obligó a ingresar otra vez. El atacante le dio un nuevo golpe en la boca y la amenazó con romperle una botella de vidrio en la cabeza si continuaba gritando.

La mujer vio la oportunidad de escapar del cuarto ante una distracción del atacante, corrió hacia la salida del complejo y le pidió ayuda a una persona que se encontraba cerca del ingreso, quien reaccionó rápido y le abrió el portón para que pudiera ganar la calle.

Con heridas sangrantes y las marcas del ataque visibles en todo su cuerpo, la víctima caminó unos metros. En ese momento se topó con efectivos policiales que patrullaban la zona tras haber recibido un alerta. Los policías la resguardaron y montaron un operativo cerrojo en los alrededores para dar con el sospechoso, quien ya se había escapado del hotel.

Entre dos y tres horas más tarde, los efectivos interceptaron y detuvieron a Ferreyra en plena vía pública. El acusado no ofreció resistencia al verse rodeado y fue trasladado de inmediato a la comisaría.

La víctima recibió asistencia médica y contención psicológica.

La causa penal quedó bajo el sistema de Flagrancia y fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, con la intervención del fiscal Cristian Gerarduzzi.

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