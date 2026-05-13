Un nene intentó defender a su mamá de una golpiza y terminó siendo atacado por su propio padre

Un grave caso de violencia familiar conmociona a la localidad de Sarmiento. Un nene recibió una golpiza por su propio padre al intentar defender a su mamá durante una brutal agresión ocurrida dentro de la vivienda familiar.

El episodio ocurrió el 11 de enero de este año, aunque la situación salió a la luz en las últimas horas tras realizarse la audiencia de apertura de investigación en la Oficina Judicial local.

Según expuso la Fiscalía, el hombre, de 26 años, atacó a golpes de puño a su expareja en medio de una discusión en el domicilio familiar y, en ese contexto, uno de los hijos de la mujer intervino para intentar frenar la agresión y terminó siendo golpeado por el acusado mientras trataba de proteger a su madre.

La situación generó una inmediata intervención judicial debido a la presencia de menores en un contexto de extrema vulnerabilidad. Tras la denuncia radicada por la víctima, las autoridades avanzaron con la detención del sospechoso, quien permanece bajo prisión preventiva desde el 13 de enero mientras continúa la investigación.

En tanto, la Justicia consideró la gravedad de los hechos y el riesgo para la familia al momento de dictar la medida. En esa línea, durante la audiencia realizada este lunes, la Fiscalía detalló además otros antecedentes de violencia ocurridos durante 2025. El primero habría sucedido el 8 de mayo, cuando el acusado agredió físicamente a su expareja durante una discusión, provocándole lesiones leves.

El segundo episodio ocurrió el 31 de diciembre del año pasado. Según el relato de la mujer, el hombre la amenazó de muerte tras una pelea, situación que quedó incorporada al expediente judicial como otro hecho de violencia de género.

Por último, la Fiscalía imputó al acusado por lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de amenazas simples y amenazas agravadas por el uso de un arma. La causa sigue en etapa de investigación y las identidades de los involucrados permanecen bajo reserva para proteger a los menores.