Muerte de Ángel: qué le dijo el nene al juez de Familia dos meses antes de su deceso

En las últimas horas trascendieron detalles de la audiencia en la que Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió durante el fin de semana de Pascuas en medio de sospechas de maltrato, habló ante la Justicia de Familia dos meses antes de su fallecimiento.

La instancia se llevó a cabo el 9 de febrero en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza la participación de los menores en decisiones que los involucran. De la audiencia participaron el juez Pablo Pérez, la asesora de menores Verónica Roldán y Ángel.

El testimonio que definió la guarda

De acuerdo al documento difundido por un medio local, el menor manifestó, con ciertas dificultades, que vivía con su madre y que deseaba continuar en ese entorno. Esa expresión fue tomada por el juzgado como una señal clara de su voluntad.

Sin embargo, el punto más delicado de su testimonio surgió al referirse a su padre: en ese momento, Ángel fue categórico al afirmar que no quería mantener contacto con él. Se trató de un elemento relevante en la resolución judicial adoptada posteriormente.

El padre del menor, Luis López, registraba al menos tres denuncias por conductas violentas, según consta en la causa. La intervención judicial se había iniciado en 2023 tras advertencias de vecinos sobre situaciones preocupantes.

Entre los episodios señalados, se mencionó que el hombre habría dado cerveza al menor en la vía pública. También se registraron incumplimientos de medidas judiciales y conflictos con su actual pareja.

En ese contexto, la decisión del juez de otorgar la guarda a la madre se sustentó en los antecedentes del entorno paterno y en la voluntad expresada por el niño durante la audiencia.

Desde el punto de vista legal, la resolución se basó en el principio del interés superior del menor, que orienta este tipo de decisiones judiciales.

El desenlace fatal

El pasado domingo, Ángel se descompensó gravemente en la casa donde vivía con su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Maicol González.

El pequeño Fue encontrado en paro cardiorrespiratorio en la vivienda de la zona de quintas del barrio Máximo Abásolo.

Lo trasladaron de urgencia en ambulancia al Hospital Regional. Ingresó con pulso, pero en estado crítico. Lograron revertir parcialmente el paro, pero quedó en coma con respiración asistida: murió horas después, cerca de la medianoche, en terapia intensiva.