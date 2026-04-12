"Después no digas que no te avisé": la amenaza de la madre de Ángel al padre del nene

Crónica reveló los chats que intercambiaron Mariela y Luis López en las semanas previas a que la Justicia le entregara el nene a la madre, en noviembre de 2024.

El intercambio muestra la tensión entre ambos padres en uno de los momentos más críticos del proceso, previamente a la muerte del nene de cuatro años, que ahora es materia de investigación.

En uno de los mensajes, la madre le advirtió al padre sobre las consecuencias de resistirse a la orden judicial: "Cuando el abogado te pida que entregues al niño con la madre y vos te niegues, te podés meter preso por rebelde o secuestro. Yo me estuve asesorando con mi abogado", escribió Mariela, madre de Ángel.

Luis respondió sin ceder: "No es así. Yo acá tengo todos los trámites hechos. Ya se van a comunicar los abogados con el tuyo".

El intercambio cerró con una frase de la madre de Ángel que, a la luz de lo que ocurrió después, adquiere otro peso: "Después no digas que no te avisé".

Ángel lloraba y no quería irse



Días después de esos mensajes, se concretó la entrega. Según las imágenes difundidas por el canal, el menor manifestó su negativa a abandonar el domicilio de su padre. La entrega se realizó de todas formas por intervención policial.

Especialistas consultados en el programa coincidieron en que los chats reflejan un alto nivel de conflictividad entre las partes y que el niño quedó en el centro del enfrentamiento parental. La muerte de Ángel continúa bajo investigación judicial.