"Miren, así vivía Ángel": el estremecedor video que filmó el tío del nene que murió en Chubut

La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, puso el foco en las condiciones en las que vivía junto a su madre y su entorno familiar.

"Miren, así vivía Ángel. Es un asco, pero la psicóloga dijo en su informe que tenía una habitación propia, y que vivía feliz. Todo mentira", expresó el tío de la víctima en un video difundido recientemente.

En las imágenes se observa que el menor habitaba una precaria vivienda ubicada en la zona de Quintas, en un contexto de vulnerabilidad que ahora es investigado por la Justicia.

La casa era una construcción de chapa de un ambiente con un pequeño baño, donde convivían cuatro personas: el niño, su madre, la pareja de ella y una beba.

En el video se ve también que el lugar presentaba filtraciones, falta de espacio y condiciones de higiene básicas para la vida cotidiana.

Además, el acceso al domicilio era dificultoso, con calles de tierra y sin numeración precisa, en una zona caracterizada por viviendas precarias y escasa infraestructura.

El padre de Ángel cuestionó el informe oficial



Los familiares del niño cuestionaron informes previos que indicaban mejores condiciones habitacionales. En ese sentido, sostuvieron que se había informado que el menor contaba con una habitación propia, algo que no se correspondía con la realidad.

En una entrevista con un medio televisivo, Luis López y su pareja Lorena, se mostraron indignados por las condiciones de la casa de Mariela, la madre del niño de cuatro años.

"Nos da impotencia, porque Protección decía que Ángel tenía su dormitorio, que vivían bien. Es todo mentira, hay un pozo ahí en el medio", dijo la madrastra del menor.



