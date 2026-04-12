Zamarreos, sacudidas y violencia: cómo era la convivencia entre Ángel y su mamá

Katherine y Michael, padrinos de Ángel, el nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia, rompieron el silencio: "Es una persona que hizo mucho daño", aseguraron sobre la madre biológica del menor.

La madrina contó que no llegó a conocerla en profundidad porque, cuando Ángel tenía apenas meses, la mujer se fue a Córdoba y dejó al bebé solo con el padre. Pero lo que alcanzó a ver fue suficiente.

"Cuando ella estuvo acá fue problemática con Ángel, él era un bebé de cinco o seis meses. No vi ejercerle violencia a golpes, pero sí zamarreadas y sacudidas. Para mí, eso ya es violencia", aseguró Katherine, madrina de Ángel

Los padrinos también describieron la relación entre Mariela y el padre del nene, Luis: empezó con normalidad, pero derivó en violencia. "Ella era muy celosa porque Luis tenía hijos en Misiones y se hablaba con su expareja. Había episodios explosivos, iban a los golpes", recordaron.

Mariela Altamirano, la madre de Ángel López; el pequeño de cuatro años estaba a su cuidado cuando se descompensó.

"Es una persona que hizo mucho daño", agregó Michael, padrino de Ángel sobre cómo fue la vida del niño junto a su madre biológica, Mariela, una de las principales sospechosas de su muerte.

Cuando Mariela se fue a Córdoba, los padrinos le recomendaron a Luis que denunciara el abandono. "No se la quisieron tomar", contaron. Al regresar, la Justicia le otorgó la tenencia temporal del niño por las denuncias de maltrato que pesaban sobre el padre.

Ángel lloraba y buscaba a su papá



Según explicaron, el nene no toleraba estar sin su padre. Se alteraba, lloraba y buscaba su consuelo cada vez que quedaba con la madre. Los padrinos transmitieron el pedido de Luis a la Justicia: que Mariela tuviera visitas supervisadas y fuera evaluada psicológicamente.

"Ángel sufrió mucho porque nunca llegó a tener ese vínculo de hijo con ella", recordó Katherine, madrina del nene fallecido.

La muerte de Ángel



La muerte de Ángel ocurrió el 5 de abril pasado tras descompensarse en su casa. Falleció poco después en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El padre denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó directamente contra la madre biológica y su pareja, las principales sospechosas.