Así fueron los últimos momentos de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia

Mientras continúa la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, se dieron a conocer algunos detalles sobre cómo fueron los últimos momentos del pequeño.

El padre del niño, Luis, y su pareja, Lorena, relataron lo vivido aquel domingo en horas de la mañana de Pascuas, en donde recibieron la terrible noticia.

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En la mañana del domingo 5 de abril, la familia recibió una llamada: "Lorena, buenos días. Lorena, ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame urgente. Por favor, es urgente", era la voz de la madre biológica del niño, Mariel Altamirano, quien minutos más tarde envió otro mensaje: "Lorena, por favor, es urgente. Se trata de Ángel, por favor necesito que me llames ya".

El llamado era para notificar que Ángel había sido llevado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, pero tras la lucha de los médicos por salvarlo, no pudo ser y el pequeño falleció con el paso de las horas: "Lo mismo que dijo de Luis, lo dijo del otro padre. Allá no le creyeron y el hijo está vivo, con el papá. Y acá está muerto", dijo Lorena Andrade a un medio.

Desesperación por Ángel

Con el alma a cuestas, el padre se comunicó enseguida: "¿Qué le pasó al nene? La mamá biológica dijo que Ángel había tenido un problema y que estaba en el Hospital. Lorena y Luis salieron corriendo para allá. Ahí se encontraron con Maicol González que estaba afuera. ¿Qué m**erda le hicieron al nene?", le dijo Lorena. "No, no sé Lo fuimos a despertar para que haga pis y estaba hecho pis. Lo despertamos y no respondía", les dijo el padrastro.

Rápidamente, Luis y su pareja fueron al hospital y se encontraron con un cuadro desolador: "Lo estaban atendiendo, no sabíamos en qué estado estaba. Ahí la doctora decide subirlo a terapia y Mariela mientras se puso a llamar a su abogado", reveló la mujer.

Ahí les dicen que Ángel entró en coma: "El nene estaba muerto en la casa de ella y lo reanimaron en la ambulancia. Llegó con pulso al hospital pero no salió más del coma", explicaron.

Un pequeña esperanza

Luis y su pareja se quedaron con Ángel en la clínica y al otro día, los médicos les dijeron que le compren diversos productos de aseo personal. "Yo me ilusioné, no es que me lo dijeron los médicos. Está mejorando porque si nos pidieron eso, va a estar bien", recordaron.

Es por eso que para evitar problemas, ambas parejas acordaron ver a la criatura en distintos horarios: "Nos llamaron del hospital antes de las 18 para que vayamos que tenían que informarnos que tenía muerte encefálica", revelaron y agregaron que "la doctora no sabía porque le dio el ataque cardiorespiratorio".

Mariela no apareció más, ni siquiera fue al hospital al horario que habían acordado. "Ella dice ahora que una doctora le dijo que no fuera. ¿Por qué no da el nombre de la doctora? Lo hace para protegerse. Quién te va a decir que no vayas a ver a tu hijo en coma", cuestionó Lorena.

Doloroso testimonio del padre

"Yo tenía un hijo, lo digo así porque me lo sacaron. Va a seguir en mi corazón", dijo Luis quien agregó: "Lo cuidé demasiado, siempre tuve bien a mi hijo".

"Él me decía mamá y era cariñoso. Muy mamero. No trabajaba todos los días, me acomodaba para estar con él. Nos íbamos a pasear, a la plaza. Siempre lo llevamos al jardín de acá cerca y él en el camino agarraba una florcita amarilla y me la regalaba", confesó Lorena.

El calvario comenzó a mitad del año pasado cuando apareció la mamá biológica de Ángel, y al principio, aceptaron el acercamiento, pero con el paso de los meses, la situación empezó a complicarse.

Revinculación con la madre

Cuando comenzó la revinculación con la mamá biológica, Lorena pidió que Ángel estuviera acompañado por un psicólogo. "Cuando pedí eso me dijeron que la mamá tenía una denuncia terrible contra el papá. ‘Vos no podés pedir que se la estudie a la mamá', me contestaron. Para ellas yo no era nada, solo la pareja de él", sostuvo.

En noviembre les quitaron la tenencia y dictaron una perimetral por tres meses, y no podían acercarse. "Le dieron el cuidado a Mariela y a ella nunca lo tuvo porque lo cuidaba el tipo (Maicol). Un hombre que nos enteramos que tiene dos denuncias en Ushuaia de sus parejas, diciendo que le pegaba a sus hijos. ¿Protección no vio eso? ¿No investigó eso?", cuestionó Lorena.

Finalmente, el 9 de marzo fue el último día que vieron a Ángel y lo trajo Maicol González, novio de la mamá biológica, y tenía picaduras y marcas en la cara. "Vino y no quería que le revisemos el cuerpo cuando él nunca tuvo problema. Le poníamos crema, hasta le compramos un secador de pelo", reveló.

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