La mamá de Ángel rompió el silencio y aseguró que no mató a su hijo: "Lo protegí"

Ante las graves acusaciones recibidas por parte de Luis López, papá de Ángel, la madre del niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia rompió el silencio y sostuvo que no mató a su hijo y que lo protegió. Además, aseguró que durante la relación con el padre del pequeño sufrió violencia y lo acusó de "drogadicto".

En diálogo con un medio local, Mariela Altamirano expresó: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué". Luego contó cómo fue la mañana del domingo pasado en la que encontraron al menor en grave estado.

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"Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantar al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo", dijo Altamirano.

"Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", contó ante ADNSur.

Por otra parte, la mujer relató que salieron a la calle gritando con Ángel en brazos, pero cuando llegaron al hospital, le informaron que "tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno".

Sigue la conmoción por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia.

"Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictos para que estén conmigo", manifestó.

¿Qué pasó entre el padre y la madre de Ángel?

Acerca de Luis López, padre del pequeño, expuso: "Me conocí con el papá de Ángel en el año 2020. Me vine a Comodoro. Empezamos a tener una relación estable. Ya en todo el embarazo sufría violencia. A los seis meses de que nació, él ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades. Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación".

Luego, aseguró que el hombre la echó y regresó a Córdoba, para volver a Comodoro Rivadavia en los últimos meses para ver a su hijo: "Me dijo que me presentara en el Poder Judicial".

Por último, sobre su ausencia en el velorio y su escape en taxi, Mariela explicó: "Me están amenazando a mí y a mi familia, que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está mi hija".



