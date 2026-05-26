Una ballena azul sorprendió a un grupo de turistas en Comodoro Rivadavia

Tripulantes y pasajeros de una excursión náutica en el Golfo San Jorge, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas de un hito histórico tras registrar la primera aparición de una ballena azul a corta distancia.

Las imágenes del cetáceo, considerado el animal más grande del planeta, fueron capturadas por los propios turistas mientras navegaban y se difundieron rápidamente a través de las redes sociales en las últimas horas.

Un registro inédito para la región

El avistamiento generó un fuerte impacto en la comunidad científica y turística de la provincia de Chubut.

El video que obtuvo mayor trascendencia fue filmado por la pasajera Analía San Leandro, quien logró registrar el paso del mamífero a escasos metros de la embarcación en la que se trasladaba el grupo.

A raíz del episodio, los especialistas de la organización Proyecto Cetáceos GSJ destacaron la relevancia del acontecimiento: "Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge".

Fauna marina en las costas provinciales

El suceso coincidió con la difusión de otro registro audiovisual en la región por parte del gobernador de Chubut, Nacho Torres.

El mandatario provincial compartió imágenes tomadas durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada de Puerto Madryn, donde también se constató la presencia cercana de cetáceos en el litoral atlántico.

"No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan", manifestó el funcionario al ponderar las características de la fauna marina local y el potencial turístico de las costas chubutenses durante la actual temporada de avistamientos.