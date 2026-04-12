"No reaccionaba, se nos moría en brazos": se filtró un audio de la madre de Ángel momentos previos de la tragedia

Un nuevo audio se difundió en el marco de la investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia.

En el registro, su madre biológica, Mariela Altamirano, relata a un vecino lo ocurrido durante la madrugada en que el menor se descompensó.

"Salimos a la madrugada porque el bebé se nos moría en los brazos y no salió ningún vecino. Son unos hijos de p...", se escucha decir a la mujer, quien hasta el momento no fue imputada en la causa.

Y agregó en el mismo audio: "El nene se nos desmayó durmiendo, yo sentía como que tenía el pecho con moquillo, pero no reaccionaba. Le hice RCP, llamé a la ambulancia, grité pidiendo auxilio y nada".

La madre biológica de Ángel dijo que "ninguno sabía hacer RCP", cuestionando la intervención del personal médico que acudió al lugar de los hechos.

De la emergencia al desenlace fatal

El episodio ocurrió el pasado domingo en una vivienda del barrio Máximo Abásolo, donde el niño comenzó a presentar dificultades respiratorias.

Fue hallado en paro cardiorrespiratorio y trasladado de urgencia a un centro de salud.

En el Hospital Regional lograron revertir parcialmente el cuadro, pero el menor quedó en coma con asistencia respiratoria. Horas más tarde, cerca de la medianoche, falleció en terapia intensiva.

Los estudios posteriores detectaron lesiones internas en la cabeza, compatibles con golpes o posibles situaciones de maltrato, lo que derivó en el avance de la investigación judicial.

¿Cómo sigue la causa?

Desde la querella sostienen una hipótesis vinculada a un contexto de violencia y anticiparon que buscarán imputar a la madre del niño y a su pareja, identificado como Michael.

Según la presentación judicial, la mujer se habría ausentado cuando el menor tenía 11 meses y regresó más de dos años después. Su reaparición habría coincidido con un embargo por alimentos.

De acuerdo a esa línea, también se señala que habría impulsado denuncias por violencia de género contra el padre del niño, lo que derivó en medidas judiciales que permitieron la restitución del menor.

En tanto, el abogado del padre de Ángel confirmó que solicitaron la detención de ambos sospechosos, al considerar que existe riesgo de fuga y falta de arraigo.