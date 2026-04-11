Hablaron los padrinos de Ángel y apuntaron contra la madre: "Es una persona muy violenta"

El caso de Ángel Nicolás López, un nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, Chubut, generó una gran conmoción en el país por las fallas judiciales denunciadas por su familia paterna y las similitudes con la muerte de Lucio Dupuy.

En ese marco, los padrinos del menor dialogaron con Crónica TV y apuntaron contra la madre del pequeño.

La fiscalía investiga al caso de Ángel López como un "homicidio".

"Ella es una persona muy violenta. Nosotros cuando los conocimos eran muy estables, pero cambió con la forma de ser de Mariela. Lo único que pido es justicia por mi ahijado porque es desagradable todo lo que estamos pasando", dijo Miguel, padrino del chiquito que perdió la vida.

Asimismo, señaló: "No creo en el relato de la madre del nene". En tanto su pareja Caterina, madrina del niño, dijo que "una madre no abandona a sus hijos. Borrarse de su vida como si nada, aparecer, y luego dejarlo abandonado como si fuese un pedazo de basura, no hay palabras".

Ángel murió por un traumatismo craneoencefálico severo derivado de golpes, según confirmaron los informes de la autopsia. El niño se encontraba bajo la custodia de su madre biológica en el momento de su fallecimiento, una tenencia que había sido otorgada recientemente por la Justicia de Familia a pesar de las advertencias del padre.

El niño vivía con su padre, quien lo había criado desde bebé. Sin embargo, tras un proceso de revinculación impulsado por el juez de Familia Pablo Pérez, la tenencia le fue entregada a la madre biológica.

En las últimas horas, se difundió un video donde se ve a Ángel llorando y aferrado a su padre, manifestando explícitamente que no quería irse con su madre. Además, un informe del jardín de infantes detalló que el niño llegaba con hambre y presentaba cambios de conducta negativos.

Avanza la investigación

La fiscalía investiga el caso como un homicidio. Los principales sospechosos son la madre del niño y su pareja actual, quienes fueron imputados pero, según los reportes más recientes, permanecen en libertad bajo custodia.

Vecinos denunciaron que, tras la muerte del niño, la madre habría intentado quemar ropa y otros elementos del menor en su patio