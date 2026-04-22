Cayó presa porque su hijo mató a un policía: el joven tenía tobillera y está prófugo

En la causa en la que se investiga el crimen de Mauro Fabián Molina, el policía asesinado a plena luz del día en Isidro Casanova, quedó detenida la madre del principal sospechoso.

Celsa Aquino, de 61 años, fue capturada por orden de la Justicia bajo el cargo de encubrimiento agravado, luego de confirmarse que su hijo, Arnaldo Andrés Aquino, se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria con tobillera electrónica al momento del ataque.

Todo ocurrió el pasado martes al mediodía cuando Molina, quien estaba de civil realizando tareas de custodia para una empresa de cobranzas, fue interceptado por delincuentes que buscaban el efectivo que transportaba.

Según los investigadores, los ladrones sabían que la camioneta del efectivo era blindada, por lo que esperaron el momento exacto en que abrió el rodado para abordarlo.

Ante la resistencia de Molina, le efectuaron disparos en la zona del tórax, le robaron su arma reglamentaria y el dinero, para luego escapar a toda velocidad. Aunque el oficial fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, los médicos no pudieron salvarlo y constataron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Investigación

La investigación avanzó gracias al análisis de las cámaras de seguridad, que registraron el recorrido de una camioneta gris utilizada por los asesinos.

Los registros determinaron que el vehículo salió a las 11:19 de una vivienda en el barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita, y regresó al mismo punto apenas media hora después, tras cometer el homicidio. Posteriormente, se vio a los sospechosos abandonar el lugar en un auto oscuro, dejando la camioneta escondida en el domicilio familiar.

En un allanamiento de urgencia ordenado por el fiscal Adrián Arribas en la calle Las Amapolas al 600, los efectivos encontraron el vehículo, pero con cambios evidentes para intentar despistar a los investigadores: las llantas habían sido pintadas, le agregaron un barral y la carrocería había sido limpiada minuciosamente con agua y alcohol para borrar huellas.

Sin embargo, el peritaje de la Unidad de Casos Especiales logró incautar dentro del rodado una gorra negra la misma que usaba el autor, según los videos, un par de guantes y muestras de ADN que serán claves para el cotejo.

Detenida

Fue en esa misma vivienda donde los policías dieron con Aquino. La mujer no solo admitió tener conocimiento de lo que había sucedido, sino que aportó el dato que terminó de desatar el escándalo: su hijo, Arnaldo, estaba bajo un régimen de detención domiciliaria monitoreada.

El joven de 24 años tenía puesta la tobillera electrónica por una causa de agosto de 2021, cuando intentó asesinar a otro policía durante un asalto en la localidad de El Palomar.

Los investigadores sospechan que la mujer colaboró activamente en el ocultamiento del vehículo y en la fuga de su hijo.

La causa, que se tramita en la UFI de Homicidios de La Matanza, fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa y encubrimiento agravado.

Se cuenta con el teléfono del acusado, quien continúa prófugo.













































