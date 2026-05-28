Una mujer mató a sus dos hijos, le envió fotos de los cuerpos a su ex marido y se quitó la vida

Una brutal crimen conmocionó a la comunidad de Phoenix, en los Estados Unidos, luego de que una mujer de 38 años asesinara a balazos a sus dos hijos menores de edad y posteriormente se quitó la vida.

El hecho de violencia intrafamiliar se desencadenó durante las primeras horas de la madrugada del pasado lunes 25 de mayo. La Policía metropolitana descubrió la escena fatal dentro del domicilio donde residían las víctimas, tras un despliegue de emergencia que involucró a los departamentos de seguridad de dos jurisdicciones distintas.

Los niños fueron asesinados por su propia madre.

La secuencia criminal se inició a pocos kilómetros del lugar, en el estacionamiento de un establecimiento nocturno de la ciudad de Glendale. Según la reconstrucción de los investigadores policiales, la atacante, identificada como Andrea Davis, se dirigió a ese sitio armada para confrontar a su expareja y padre de los niños, Nolan Davis.

El hombre se encontraba dentro de un automóvil en compañía de otra mujer cuando la agresora abrió fuego de manera directa contra el vehículo y dio en la cabeza de la acompañante, quien logró sobrevivir.

Inmediatamente después de cometer el primer ataque en el estacionamiento, la mujer emprendió la huida con rumbo desconocido mientras iniciaba una serie de comunicaciones telefónicas con su expareja. Nolan Davis relató a los investigadores que recibió un mensaje de texto de advertencia donde ella amenazaba explícitamente con atentar contra la integridad de los menores de edad.

Poco después, el hombre recibió en su celular varias imágenes fotográficas de sus hijos ya fallecidos, lo que provocó una alerta inmediata al 911, que llegó en minutos al domicilio y tras no recibir respuestas desde el interior de la vivienda, los efectivos derribaron la puerta de ingreso y se toparon con el panorama desgarrador.

Los voceros oficiales de las fuerzas de seguridad expresaron su consternación ante la magnitud del hallazgo y las características del crimen durante las conferencias de prensa posteriores.

Colecta solidaria para costear los servicios funerarios

La comunidad y el entorno cercano del padre iniciaron diversas acciones solidarias en plataformas digitales de recaudación para costear los servicios fúnebres de los hermanos fallecidos.