Asesinaron a un hombre a cuchilladas en una pelea callejera

Un hombre, de 32 años, fue asesinado al ser agredido a cuchilladas en una supuesta pelea callejera que habría entablado por una mujer. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y, por el crimen, hay un sospechoso detenido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Mariano Sebastián Pascua.



Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

Según indicaron los informantes, el hecho se produjo el 16 de mayo y se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona fallecida en el cruce de Roberto Payró y Nicaragua. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron el cadáver del hombre.

Certera cuchillada

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cuerpo y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región intercostal izquierda.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría primera del distrito llevaron adelante un rastrillaje en las calles del vecindario, oportunidad en la que apresaron por el asesinato a un sujeto, de 23 años.

Hipótesis

Hasta el momento, se cree que este altercado habría empezado debido que la víctima y el agresor se disputaban el amor de una misma mujer.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción, Leandro Nicolás Ventricelli,

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy