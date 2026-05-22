Asesinaron a joven de un balazo en una pelea por un freezer

Un joven fue asesinado de un balazo en la nuca en una pelea que se asegura comenzó por el pago de un freezer. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y, por este crimen, los pesquisas policiales detuvieron a un hombre y a dos mujeres.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada como Franco Nahuel Chaparro, de 23 años.

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Según agregaron los informantes, los sospechosos resultaron ser un individuo, de 21 años, y dos mujeres, de 46 y de 19, quienes culminaron apresados en el cruce de Almafuerte y General Ocampo, en un procedimiento realizado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por Claudio Gabriel Fornaro, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales del distrito.

Trascendió que al sujeto aprehendido se lo acusa de ser el autor material del asesinato.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 18 de mayo en la esquina de Bermúdez y Pujol, cuando se originó un altercado, supuestamente porque una de las sospechosas le habría vendido, a pagar en cuotas, un freezer a la madre de Chaparro y se dice que el muchacho le habría sugerido a su progenitora que dejara de abonar el mencionado electrodoméstico.

Al joven atacado a disparos lo llevaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, pero falleció antes de llegar al centro asistencial.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, lograron determinar que el occiso presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región de la nuca.

Interviene en la causa penal el magistrado Fernando Horacio Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de la jurisdicción.

Por F.V.

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