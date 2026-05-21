Una mujer entregó a la policía a su hijo de 18 años, que era buscado por el crimen a balazos de otro joven

Una mujer entregó a la policía a su hijo de 18 años, quien era buscado por haber asesinado a joven de un balazo, en un suceso registrado el miércoles en el sur de la Provincia de Buenos Aires. El crimen había ocurrido días pasados en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo se lo requería por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Diego Sebastián Nieva Núñez, de 21 años.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó apresado en la tarde del miércoles por los servidores públicos de la comisaría primera del distrito y del Grupo Motorizado, al comprobarse que se hallaba escondido en una pensión en la que residía como inquilino, situada en el cruce de Herminio Masantonio y Belgrano, en el Barrio YPF.

Trascendió que la progenitora del muchacho resolvió entregar a su hijo a las autoridades, luego de enterarse de que era requerido por el homicidio.

Horas antes, la mujer y una de sus sobrinas habían denunciado en la seccional el lugar en el que estaba refugiado el prófugo.

A su vez, se asegura que previamente el individuo había tratado de esconderse en la finca de su prima, pero ésta se negó a ofrecerle el alojamiento.

Lo que consta en el expediente





Consta en el expediente que el asesinato se produjo el 17 de mayo en un domicilio ubicado en la esquina de Juan Bautista de Lasalle y Rastreador Fournier, en el Barrio Comunidad Guaraní, cuando Nieva Núñez resultó herido de bala mientras se hallaba con tres sujetos, oportunidad en la que uno de ellos le efectuó un disparo.

A la víctima se la condujo, de urgencia, al Hospital Rubén Caporaletti, pero finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego que le había atravesado el cuerpo, ya que le ingresó por la clavícula izquierda, para egresarle por la región de la espalda.

Hubo una pueblada





Como consecuencia de lo acontecido, diversos habitantes del vecindario realizaron una pueblada e incendiaron casas que eran habitadas por los familiares del prófugo.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por el uso de arma de fuego", la doctora Silvia Mónica Sisney Bazzani González, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 23, y el Juzgado de Garantías N° 1, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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