Asesinaron a joven a cuchilladas y por el crimen detuvieron a un sospechoso

Un joven, de 29 años, fue asesinado al ser agredido a cuchilladas en una pelea. El suceso se registró el viernes en el sur de la Provincia de Buenos Aires y los pesquisas policiales detuvieron al criminal.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Luis Alberto Cardozo Cubilla.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en horas de la madrugada cuando se originó una disputa entre varias personas en la calle 72 Bis, entre 142 Bis y 143.

Trascendió que, en esas circunstancias, el muchacho resultó atacado mediante un arma blanca y debió ser conducido, de urgencia, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A) del barrio, pero finalmente perdió la vida.

Apresado

En base a los datos aportados al expediente, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) comenzaron a rastrillar dicho vecindario y, de tal manera, apresaron por el delito a un joven, de 22 años.

Posteriormente, al sospechoso lo alojaron en la comisaría 3ª del distrito.

Graves heridas

Al ser convocados por las autoridades de la Justicia, los peritos de la delegación local de la Policía Científica revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba una certera lesión en la región del estómago.

Los investigadores creen que el agresor habría actuado mientras se hallaba alcoholizado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Martín Alejandro Almirón, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales platenses.

Por F.V.

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