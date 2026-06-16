Fusilaron de un disparo en la cabeza a un joven de 16 años: buscan al homicida

Un pibe de 16 años fue asesinado por un individuo, quien le disparó un balazo en la cabeza. El suceso se registró como saldo de una discusión acontecida en una plaza, en el sur del conurbano bonaerense, y el criminal se dio a la fuga en un automóvil.



Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Santino Antonio Retamozo Ríos.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que ocurrió días pasados, se produjo cuando el adolescente se hallaba en una plaza situada en la calle El Canario al 1000, entre Los Sauces y Algarrobo, en el Barrio Trece de Octubre.

El criminal viajaba en un vehículo rojo





Trascendió que, en dichas circunstancias, el sujeto arribó al predio a bordo de un Renault rojo y comenzó a discutir con el menor.

De manera repentina, el asesino, tras extraer un arma de fuego de entre las prendas de vestir, disparó primero un tiro al suelo y, posteriormente, le efectuó un balazo al chico, a quien le provocó el deceso.

Con rapidez, el atacante huyó en el coche y se escondió en las calles del mencionado vecindario.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto en la región del cráneo.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría segunda y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, apoyados por el área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar al autor de la mortal agresión.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Vanesa Lorena Maiola, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 6 de los tribunales de esa jurisdicción.

Por F.V.

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