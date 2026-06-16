El perturbador audio que envió la mujer acusada de haber asesinado de una cuchillada a su hija en Chaco

La investigación por el asesinato en la provincia de Chaco de una joven de 28 años presuntamente a manos de su madre, de 60, sumó en las últimas horas un elemento perturbador: un audio atribuido a la supuesta filicida.

La grabación contiene una frase que llamó la atención de los investigadores. "Antes de que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo", se escucha en el audio atribuido a Irma Gladis Pérez, quien permanece detenida imputada por homicidio.

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Los investigadores intentaban determinar este martes el contexto en el que fue grabado, su significado y si hacía referencia a una situación previa que la mujer habría interpretado como real.

Detalles del crimen





El crimen, que se conoció en la noche del viernes último, es investigado por Jerónimo Agustín Roggero, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1.

El caso comenzó a tomar forma luego de una llamada que recibió la Policía de parte de un hombre de 40 años, quien alertó que su hermana le había confesado haber asesinado a su propia hija.

Ante semejante declaración, las autoridades se dirigieron de inmediato a una vivienda ubicada en la localidad de Las Isletas para verificar la denuncia.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a la joven de 28 años, Pamela Magalí Gauna, tendida en el suelo y rodeada de sangre.

En la escena también había un cuchillo tipo carnicero con una hoja superior a los 30 centímetros de largo, elemento que los investigadores consideran que habría sido utilizado para perpetrar el crimen.

Pocas horas después del hallazgo, Pérez se presentó voluntariamente en la comisaría de la zona, tras lo cual quedó arrestada y a disposición de la Justicia.

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