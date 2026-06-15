La escalofriante frase que escribió en su perfil de Facebook la joven asesinada por su mamá en Chaco

La investigación por el asesinato de Pamela Magalí Gauna continúa generando conmoción en la localidad chaqueña de Tres Isletas. La joven, de 28 años, fue hallada sin vida dentro de una vivienda del barrio Grisetti y por el crimen permanece detenida su madre, una mujer de 60 años señalada como la principal sospechosa.

Mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho, un detalle en el perfil de Facebook de la víctima cobró una inesperada relevancia y generó conmoción.

Pamela había escrito en su cuenta una frase que hoy adquiere un sentido desgarrador. "Mi mamá lo es todo", se lee en la descripción de su perfil en esa red social, lo cual generó una profunda tristeza entre quienes seguían la estremecedora noticia.

La desgarradora frase que la víctima fatal escribió en su perfil de Facebook.

El crimen de Pamela

El caso comenzó a tomar forma luego de una llamada que recibió la Policía. Un hombre de 40 años alertó que su hermana le había confesado haber asesinado a su propia hija. Ante semejante declaración, las autoridades se dirigieron de inmediato a una vivienda ubicada en Las Isletas para verificar la denuncia.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a Pamela tendida en el suelo, rodeada de sangre. En la escena también había un cuchillo tipo carnicero con una hoja superior a los 30 centímetros, elemento que los investigadores consideran que habría sido utilizado para perpetrar el ataque.

Irma Gladis Pérez, detenida por el crimen de su hija en Chaco.

Horas después del hallazgo, Irma Gladis Pérez, de 60 años, se presentó voluntariamente en la comisaría de la zona, tras lo cual quedó arrestada y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

La causa es investigada por el fiscal Gerónimo Roggero, quien trabaja para reconstruir los momentos previos al crimen y determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. Entre las principales líneas de análisis se encuentran las circunstancias que desencadenaron el episodio y los posibles motivos detrás de la muerte de la joven.