Una mujer fue detenida tras ser acusada de asesinar a su hija de una puñalada en Chaco

Un estremecedor crimen conmociona a la localidad de Tres Isletas, en la provincia de Chaco. Una mujer de 60 años fue detenida acusada de asesinar a su hija de 28 de una puñalada.

La investigación comenzó cerca de las 21.30 del sábado, cuando un hombre se presentó en una dependencia policial y denunció que su hermana le había confesado haber matado a su hija, identificada como Pamela Magalí Gauna, de 28 años, dentro de una vivienda del barrio Grisetti.

Tras la denuncia, una comisión policial se dirigió hasta el domicilio señalado. Al ingresar a la propiedad, los efectivos constataron que la joven se encontraba sin signos vitales. De inmediato se activó el protocolo judicial y se preservó la escena para el trabajo de los especialistas.

Mientras los investigadores realizaban las primeras tareas en el lugar, fueron informados de que Irma Gladis Pérez, madre de la víctima, se había presentado de manera voluntaria en la comisaría local. A partir de ese momento quedó demorada y posteriormente fue notificada de su aprehensión en una causa por presunto homicidio.

En la escena trabajaron el fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, personal judicial, peritos y efectivos especializados, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes y el relevamiento de pruebas.

Durante las pericias, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo carnicero con manchas rojizas compatibles con sangre, además de teléfonos celulares, prendas de vestir y ropa de cama que serán sometidos a análisis periciales.

Los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el ataque, cuál fue la secuencia de los acontecimientos y qué circunstancias desencadenaron el crimen. En tanto, la acusada permanece alojada en una dependencia policial a disposición de la Fiscalía, que continuará con las medidas investigativas para esclarecer el caso.

Por último, familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa expresaron su dolor por la muerte de Pamela Gauna a través de mensajes en redes sociales.