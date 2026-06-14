Abogado de Fassetta: "La madre de Agostina llamó a mi cliente, pero sabía que la nena había ido a lo de Barrellier"

El abogado defensor de Osvaldo Fassetta, Eduardo Medina Allende, reveló que la madre de Agostina Vega llamó a su cliente cuando la adolescente desapareció, aunque ella sabía que la joven había ido a la casa de Barrellier.

"Lo que no entiendo es por qué, si tenía una relación muy cercana con Barrellier, no acudió a él", señaló el letrado en diálogo con Crónica. Según Medina Allende, Melisa estaba al tanto del destino de su hija esa noche.

El defensor aseguró que Fassetta no tuvo participación en la desaparición, aunque admitió que, por el modo en que opera la Justicia de Córdoba, "era inevitable que no fuera detenido".

Las críticas a la investigación

Medina Allende apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que "sabe que Fassetta no tuvo nada que ver". También lamentó que la causa "arrancó cinco días después", un lapso en el que, según sus palabras, "todo el mundo pudo hacer lo que quiso".

Rompió el silencio el abogado de Fassetta.

El vínculo entre Fassetta y Barrellier habría comenzado hace 10 meses tras cruzarse en la cancha de Instituto. El abogado rechazó cualquier relación de su cliente con la barrabrava del club cordobés.

La causa se mantiene bajo secreto de sumario, pero Medina Allende expresó su malestar por la filtración de audios a la prensa. "No entiendo si el secreto de sumario no sirve o si no están investigando bien", disparó el letrado.