Una nena de 12 años encontró sin vida a su mamá en su casa en Misiones: la Justicia investiga qué ocurrió

Un impactante hallazgo generó una profunda conmoción en Misiones. Una nena de 12 años encontró sin vida a su madre dentro de una vivienda. El hecho es investigado por la Justicia, que ordenó una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Mirian Liliana Piñeiro, de 47 años, quien fue encontrada en una casa ubicada en la intersección de las calles Carlos Linneo y Oro Verde.

Según informaron fuentes policiales, la menor advirtió que su madre no respondía a los llamados ni reaccionaba, por lo que se dirigió hasta la vivienda de su abuelo para pedir ayuda. El hombre, de 72 años, acudió rápidamente al domicilio y encontró a su hija recostada sobre una cama, sin signos vitales.

Ante la dramática situación, el familiar se comunicó con el servicio de emergencias 911, lo que derivó en la intervención de efectivos de la Comisaría Quinta y de personal especializado para preservar la escena.

Tras arribar al lugar, los agentes policiales resguardaron la vivienda y solicitaron la presencia de peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional X. Los especialistas realizaron tareas de relevamiento, toma de fotografías y recopilación de evidencias con el objetivo de reconstruir las circunstancias en las que se produjo la muerte.





Durante la inspección inicial, el médico policial observó la presencia de sangre en la zona bucal y nasal de la mujer. Sin embargo, de acuerdo con el informe preliminar, no se detectaron signos externos de violencia en el cuerpo.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó la realización de una autopsia. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se llevarán adelante los estudios forenses que permitirán establecer con precisión qué provocó el fallecimiento de la mujer.