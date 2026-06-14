Caso Agostina Vega: revocaron de forma definitiva la habilitación de "Wachitas Bar"

El Ente Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba revocó de forma definitiva la habilitación comercial del establecimiento denominado "Wachitas Bar" donde trabajaba Soledad Andreani, la mujer dueña del Ford Ka negro donde Claudio Barrellier habría trasladado los restos de Agostina Vega.

La decisión gubernamental se tomó luego de que el local haya acumulado "un historial de infracciones que tornó insostenible su continuidad". En los primeros días del mes había sido clausurado de forma preventiva.

Este comercio, ubicado en Ituzaingó 521 en el barrio Nueva Córdoba, había sido registrado bajo el rubro de "Servicios de Expendio de Bebidas en Bares" y contaba con penalidades por incumplimiento de las condiciones de salubridad e higiene ambiental del inmueble.

Revocaron la habilitación de Wachitas Bar.

Entre las principales razones que provocaron la inhabilitación permanente destaca que fue "clausurado tres veces en un periodo de dos años, a contar desde la primera clausura", según el informe municipal.

El vínculo entre Andreani y los dueños del bar es uno de los puntos en investigación para la Justicia, debido a que el año pasado fue la que firmó al menos dos de las actas municipales que llegaron al local.

El comunicado de la Municipalidad sobre la promoción de Wachitas Bar

El local comercial "Wachitas Bar" aparecía dentro de una agenda digital elaborada por la Municipalidad de Córdoba, lo que generó un fuerte repudio tras la supuesta vinculación con el asesinato de Agostina Vega.

Ante este contexto, desde el ejecutivo local detallaron que tras la pandemia "se desarrolló una actualización de la oferta turística que incluyó cientos de bares, restaurantes, espacios de alojamiento y experiencias distribuidos en todos los polos gastronómicos y rincones de Córdoba".

Esta acción tenía como objetivo brindar información general y nunca implicó acuerdos de promoción ni respaldo institucional a los establecimientos. Además, detallaron que esa herramienta "fue informativa".

"No existen ni existieron convenios, contratos ni acuerdos de ningún tipo con locales gastronómicos, de alojamiento u otros rubros vinculados a la actividad turística", aclaró el Municipio en un comunicado.