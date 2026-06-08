Claudio Barrelier recibió el alta médica y regresó a un pabellón común

Claudio Barrelier, el principal sospechoso en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta médica tras permanecer bajo vigilancia por haber manifestado un alto riesgo de autolesión.

El Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó su regresó a un pabellón común en la cárcel de Bouwer luego de que los últimos exámenes médicos determinaron que el imputado ya no requiere asistencia sanitaria de complejidad.

De este modo, el estado de salud del detenido dejó de ser un impedimento para que preste una nueva declaración indagatoria y se determinó la inmediata reanudación de los procesos penales correspondientes.

Tras su regreso al pabellón, Barrelier será citado a prestar declaración indagatoria.

La derivación de Barrelier a una unidad de salud mental y médica se había dispuesto poco después de su detención. Fuentes oficiales explicaron que la medida preventiva se adoptó al identificarse conductas de riesgo durante los análisis obligatorios de ingreso que se aplican a toda la población carcelaria.

En el expediente consta que al acusado se le indicaron fármacos sedantes en los días previos.

Durante el período de tratamiento psiquiátrico y clínico, el imputado estuvo alojado en el Hospital Modular, ubicado dentro del perímetro del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, permitiendo la atención de internos sin romper la cadena de seguridad.

El Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó que la custodia estuvo a cargo del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), dada la relevancia del caso. En tanto, el monitoreo se mantuvo operativo de manera ininterrumpida las 24 horas del día por la gravedad de la calificación legal del hecho investigado.

Tras abandonar el área de internación, el acusado fue trasladado a una celda que comparte con el segundo implicado en la causa, Osvaldo Fassetta, quien fue detenido la semana pasada en el marco de la misma investigación por el homicidio agravado por motivos de género.

A partir del alta médica, el Ministerio Público Fiscal dispuso la reactivación de las declaraciones pendientes. Se espera que el fiscal de instrucción a cargo de la causa, Raúl Garzón, fije una fecha para una nueva declaración indagatoria en el transcurso de la semana.

Con el regreso de Barrelier al penal, las autoridades carcelarias mantendrán un esquema de monitoreo diferenciado para poder neutralizar cualquier situación que implique riesgo personal para asegurar que el procesado asista a las instancias judiciales.