Invitó a cenar a una pareja, mató al hombre y violó a la mujer frente a su bebé: el duro testimonio de la víctima

Comenzó el juicio contra Jonathan Nazareno Ferreira, alias "El Polaquito", el hombre acusado de matar a un amigo y abusar de su pareja en la localidad misionera de Eldorado.

El debate, que se desarrolla desde el martes a puertas cerradas en el Tribunal Penal 1 . Se busca esclarecer lo ocurrido la madrugada del 4 de abril de 2022, cuando una invitación a cenar derivó en un homicidio y un ataque sexual. Los jueces Atilio León, Liliana Komisarski y Oscar Fabbian escucharon los primeros testimonios.

Los hechos que se ventilan en el debate ocurrieron en una vivienda del barrio Villa Alta. Según la instrucción de la causa, Bruno Méndez concurrió al lugar junto a su pareja de 18 años y el pequeño hijo de ella para compartir una comida y bebidas alcohólicas con su amigo. Pero se desató una discusión.

Ferreira está acusado de atacar brutalmente a Méndez, dejándolo en un estado de agonía que fue aprovechado por el agresor para abusar de su novia.

La acusación fiscal es homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Para los investigadores, el imputado no solo terminó con la vida de su amigo, sino que sometió sexualmente a la joven durante varias horas mientras el cuerpo de la víctima permanecía en el lugar.



El debate comenzó con un fuerte cruce, la defensa de Ferreira intentó anular parte de la investigación. Planteo que fue rechazado de plano por el tribunal para dar inicio formal a la lectura de los cargos.

El momento más difícil de la jornada se vivió cuando la joven víctima de abuso se sentó frente a los jueces. Antes de hablar, la mujer solicitó no tener contacto visual con su agresor.

Ante la negativa inicial de Ferreira y la posterior recomendación de su abogado, el acusado fue trasladado a una sala contigua desde donde siguió la audiencia.

Fuerte testimonio de la víctima

En un relato desgarrador que duró varios minutos, la sobreviviente detalló cómo logró escapar junto a su hijo para salvar sus vidas, luego de haber sido retenida contra su voluntad en medio de la violencia.

Un testimonio que resultó fundamental para la fiscalía fue el del vecino que auxilió a la joven y al nene. El hombre recordó ante el tribunal que escuchó los pedidos de auxilio y que tuvo que desarmar parte de un muro de chapas para que ellos pudieran salir de la propiedad donde se encontraban atrapados.

Esta declaración no solo respalda la versión de la fuga, sino que confirma el estado de desesperación en el que se encontraba la mujer cuando la Policía de Misiones intervino en el lugar.

Por su parte, el acusado decidió mantener el silencio. Tras la lectura de la elevación a juicio, "El Polaquito" se negó a declarar, haciendo uso de su derecho de reservarse la posibilidad de hablar en instancias posteriores del debate.

Su estrategia defensiva parece apuntar a cuestionar la figura del abuso sexual, sosteniendo que el encuentro habría sido consentido, una postura que choca de frente con las pruebas recolectadas y la extrema violencia física detectada en la escena del crimen por los peritos forenses.

Acusación





La fiscalía sostiene con firmeza que Ferreira actuó con una crueldad inusitada. El hecho de que el abuso se haya perpetrado mientras Méndez aún luchaba por su vida agrava la situación procesal del imputado, quien enfrenta una posible pena de prisión perpetua.

La rigurosidad del tribunal al disponer que el juicio sea a puertas cerradas busca, precisamente, proteger la integridad de la denunciante y evitar la revictimización ante los detalles escabrosos que surgieron de la reconstrucción técnica del ataque.

Para este miércoles está previsto que declaren un hermano de la víctima fatal y otros dos vecinos de la zona del barrio Villa Alta.

Se espera que estas personas aporten datos sobre el comportamiento de Ferreira después del crimen y si existían conflictos previos entre los hombres que justificaran semejante desenlace.

En las próximas audiencias se sumarán los informes de los peritos médicos y psicólogos que intervinieron en la asistencia a la joven y al menor de edad.

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