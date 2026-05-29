Misiones: encontraron en una obra abandonada el cuerpo de una chica que estaba desaparecida

Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde el 17 de mayo fue encontrada sin vida anoche en una obra construcción abandonada de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.

El hallazgo se produjo tras el llamado de vecinos al sistema de emergencias, lo que dio inicio a una investigación bajo hermetismo judicial y policial para determinar las causas del fallecimiento, ante indicios preliminares que apuntan a una presunta asfixia.

Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años.

El operativo comenzó tras la alerta vecinal que guió a los efectivos de la Policía de Misiones hasta el inmueble abandonado. Al constatar la presencia del cadáver, las autoridades preservaron el lugar del hecho. Posteriormente, el Cuerpo Médico Forense trasladó los restos hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El jefe de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones, Comisario Mayor Daniel Orlando Molina, detalló que el informe médico-policial preliminar sitúa la data de muerte en más de siete días previos al hallazgo, producto del avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo.

Una de las hipótesis es que habría muerto por asfixia

El funcionario policial señaló que la hipótesis inicial trabaja sobre la posibilidad de una muerte por asfixia, aunque aclaró que dicha causa deberá ser ratificada de forma científica mediante los exámenes periciales complementarios.

Respecto al rumbo de la causa, Molina afirmó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación criminal y que se irán descartando opciones a medida que avancen las diligencias.