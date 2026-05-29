Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 29 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
MACABRO

Misiones: encontraron en una obra abandonada el cuerpo de una chica que estaba desaparecida

Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue localizada sin vida en una construcción de la localidad de El Dorado. La Policía investiga una presunta asfixia como causa del deceso.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde el  17 de mayo fue encontrada sin vida anoche en una obra construcción abandonada de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. 

El hallazgo se produjo tras el llamado de vecinos al sistema de emergencias, lo que dio inicio a una investigación bajo hermetismo judicial y policial para determinar las causas del fallecimiento, ante indicios preliminares que apuntan a una presunta asfixia.

Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años.&nbsp;
Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años. 

El operativo comenzó tras la alerta vecinal que guió a los efectivos de la Policía de Misiones hasta el inmueble abandonado. Al constatar la presencia del cadáver, las autoridades preservaron el lugar del hecho. Posteriormente, el Cuerpo Médico Forense trasladó los restos hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El jefe de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones, Comisario Mayor Daniel Orlando Molina, detalló que el informe médico-policial preliminar sitúa la data de muerte en más de siete días previos al hallazgo, producto del avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo. 

Una de las hipótesis es que habría muerto por asfixia

El funcionario policial señaló que la hipótesis inicial trabaja sobre la posibilidad de una muerte por asfixia, aunque aclaró que dicha causa deberá ser ratificada de forma científica mediante los exámenes periciales complementarios.

Respecto al rumbo de la causa, Molina afirmó que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación criminal y que se irán descartando opciones a medida que avancen las diligencias.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella
Noticias

Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella

Últimas noticias de Misiones