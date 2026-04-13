Afortunada ganó la Lotería de Misiones y tiene "todo listo" para ver el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Una mujer de Puerto Iguazú ya tiene todo listo para alentar a la "Scaloneta": María García se convirtió en la primera ganadora del "kit mundialista" de la Tombolita tras presentar el ticket número 200016621, jugado el pasado 16 de marzo en la Agencia 318.

La afortunada confesó su método: guardó todos los comprobantes del año en una bolsa y, tras el sorteo del 1 de abril, se sentó a revisar uno por uno. El premio incluye un televisor de 65 pulgadas, una barra de sonido, la camiseta oficial, una pelota y la bandera.

"Me siento muy feliz con el premio, es hermoso, un televisor enorme y de alta calidad para mirar los partidos", destacó cuando se acercó a retirar su premio.

La suerte del lado de María: el cuarto capítulo de su buena fortuna

María detalló que no se trata de la única vez que gana en la quiniela, debido a que hace algunos años obtuvo dos premios en la Tombolita y que también acertó un premio en la Mini Poceada.

Próximos sorteos: ¿Cómo participar?

Para quienes quieran seguir sus pasos, la Lotería de Misiones confirmó dos nuevas fechas para llevarse el equipo completo:

Lunes 4 de mayo: Participan todos los tickets jugados entre el 1 y el 30 de abril.

Jueves 11 de junio: El mismo día que arranca el Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Entran en juego las apuestas realizadas entre el 2 de mayo y el 10 de junio.

Para participar, solo hay que realizar jugadas en la Quiniela Misionera, La Poceada, La Mini Poceada o a través de la aplicación oficial QuinApp.