Golpe de suerte: ganó la lotería y usará el premio para ayudar a su hija a cumplir un sueño

Un hombre cambió su rutina al revisar los resultados de la lotería y descubrió que era dueño de un enorme premio. Pero, más allá de la plata que consiguió, causó gran emoción al revelar que gran parte de lo ganado será destinado a ayudar a su hija a cumplir un sueño.

La victoria de este jugador tuvo lugar el 16 de abril, aunque recién se presentó en la casa de apuestas un mes después. Ahí, les contó a los responsables del juego cómo se enteró de su golpe de suerte y brindó más detalles sobre los planes que tiene ahora.

El afortunado es vecino de Ellicott City, en el estado de Maryland (Estados Unidos), y ganó 570.000 dólares gracias al juego Multi-Match.

Al momento de recibir el tradicional cheque gigante para la foto oficial, optó por presentarse bajo el apodo de "Maníaco de las múltiples combinaciones", ya que prefirió cuidar su identidad y tampoco mostrar su rostro.

El hombre contó que lleva años apostando dos veces por semana con la misma combinación de números. Aunque suele revisar cada boleto para comprobar si ganó algo, en esta ocasión rompió con esa costumbre.

El afortunado que ganó en un enorme premio para ayudar a su hija (Lotería de Maryland).

"Por alguna razón, esta vez busqué los números ganadores", relató durante su visita a la agencia de lotería. Al comprobar que coincidían con los de su jugada, la incredulidad fue inmediata: "Esto no puede ser cierto", pensó en ese momento.

¿Qué va a hacer el ganador con el premio de la lotería?

Los números ganadores fueron 02, 06, 08, 12, 29 y 38. La combinación coincidió por completo con la jugada del vecino de Maryland, lo que le permitió quedarse con el premio mayor del Multi-Match.

El destino del dinero llamó tanto la atención como la propia victoria. El ganador explicó que utilizará gran parte del premio para afrontar los gastos universitarios de su hija y ayudarla a continuar con sus estudios.

"Esa es mi parte favorita de todo esto", afirmó. Además, adelantó que guardará una porción de la plata para ahorros e inversiones, con el objetivo de darle un respaldo económico a largo plazo.

Después de confirmar que había acertado las cifras, el hombre se acercó a su punto de venta habitual para iniciar el trámite de cobro, pero le explicaron que el monto era demasiado grande para ser abonado en ese lugar y que tenía que realizar un procedimiento especial para reclamarlo.

La espera no fue sencilla. Durante casi un mes convivió con la ansiedad y hasta confesó que tuvo varias pesadillas en las que, de alguna manera, terminaba perdiendo el premio antes de poder cobrarlo.

Una vez completados los trámites, eligió recibir la opción de pago en efectivo, por un total de 320.000 dólares. Al tipo de cambio actual en Argentina, la cifra equivale a unos 328 millones de pesos.