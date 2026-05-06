Ganó millones en la lotería y emocionó a todos al contar qué hará con el premio: "Necesito ver..."

Después de décadas de constancia, un apostador logró lo que millones intentan sin éxito: acertar todos los números de la lotería y quedarse con un premio millonario. La noticia no solo generó impacto por la magnitud del pozo, sino también por la historia detrás del ganador, quien aseguró que nunca dejó de participar en los sorteos.

Lejos de enfocarse únicamente en el dinero, el ganador sorprendió al contar cuáles serán sus prioridades a partir de ahora. Si bien el premio representa un cambio radical en su situación económica, sus planes están vinculados principalmente a su entorno familiar y a cumplir un sueño personal que había postergado durante años.

De dónde es el ganador y cuánto dinero recibió

El afortunado es un residente de Richardson, en el norte de Texas, quien se convirtió en millonario tras ganar el premio mayor de la lotería Lotto Texas. El monto total alcanzó los 41 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a $57.810 millones de pesos argentinos, según el tipo de cambio actual.

El sorteo se realizó el lunes 20 de abril y los números ganadores fueron 21, 28, 33, 34, 43 y 44. El ganador aseguró que no se había perdido "un sorteo de Lotto Texas en 30 años", reflejando una constancia poco habitual.

Aunque vive en Richardson, el boleto fue adquirido en una tienda 7-Eleven ubicada en Mesquite, a unos 20 minutos de su hogar.

El ganador acertó toods los números del sorteo, que fueron 21, 28, 33, 34, 43 y 44.

El propio ganador contó cómo vivió el momento en que confirmó la noticia: "Me quedé despierto toda la noche pensando en ello". La emoción también se extendió a su familia, que compartió esa misma noche de incredulidad y alegría.

El hombre optó por recibir el premio en un solo pago en efectivo, lo que redujo el monto a 22.574.163,57 dólares antes de impuestos, es decir, cerca de $31.830 millones de pesos argentinos.

Qué hará con el dinero

En cuanto a sus planes, el ganador dejó en claro que su prioridad será su familia. Parte del dinero estará destinado a sus hijos y nietos, con la intención de asegurarles estabilidad económica a futuro.

Además, manifestó su deseo de cumplir uno de sus grandes anhelos personales: viajar. "Hay todo un mundo ahí fuera que necesito ver", expresó, dejando en evidencia que el premio no solo representa un alivio económico, sino también la posibilidad de concretar proyectos postergados.