Golpe de suerte: un peluquero ganó más de $357 millones en la quiniela y cambió su vida

Ganar la lotería es un sueño que atraviesa generaciones: la ilusión de cambiar la rutina, resolver preocupaciones económicas y abrir la puerta a nuevas oportunidades forma parte del imaginario de millones de personas que, día a día, prueban suerte con una jugada.

En este contexto, un vecino de Chaco se convirtió en protagonista de una historia impactante tras acertar todos los números de un sorteo y quedarse con un premio extraordinario.

La suerte estuvo de su lado: un vecino chaqueño acertó todos los números y se llevó un premio extraordinario.

Peluquero se volvió millonario tras acertar la Poceada y ganar $357 millones

Un vecino de Resistencia vivió uno de los momentos más impactantes de su vida al convertirse en el único ganador del premio mayor de la Quiniela Poceada Chaqueña.

El sorteo, realizado el pasado sábado 23 de abril, lo consagró con un monto total de 357.712.354 pesos, una cifra que marcará un antes y un después en su historia personal y familiar.

Según informaron, la jugada fue realizada de manera automática e incluyó la combinación 00, 01, 51, 79 y 99. Además, confirmaron que el ticket fue emitido en la Agencia Oficial 311, ubicada sobre la avenida Islas Malvinas 564.

El sorteo que cambió una vida: cinco números bastaron para alcanzar un premio millonario.

Entre incredulidad y alegría, el peluquero y la familia se reunió para comprobar una y otra vez los números, intentando dimensionar el impacto de ese momento que, en cuestión de segundos, transformó su realidad cotidiana.

Según relató el protagonista, "No lo podía creer. Me levanté temprano, hice un mate y me puse a controlar el extracto". En ese momento, lo que parecía una rutina más se transformó en un instante inolvidable, marcado por la sorpresa y la incredulidad, al descubrir que había acertado todos los números del sorteo.

El ganador aseguró que ya tiene planes claros para el dinero: saldar deudas pendientes, invertir en su negocio y realizar mejoras en su vivienda. "Vamos a acomodarnos un poco y pensar en el futuro", expresó, reflejando una actitud prudente frente a la magnitud del premio.

El único acertante del sorteo celebró junto a su familia un premio que marcará un antes y un después.

En cuanto a los impuestos, este tipo de premios en Argentina está alcanzado por gravámenes nacionales. En general, las ganancias provenientes de juegos de azar tienen una retención cercana al 31%, lo que significa que el monto neto a cobrar sería considerablemente menor.

De esta manera, del total obtenido, el ganador recibiría en mano una cifra aproximada de 246 millones de pesos, un ingreso igualmente extraordinario que le permitirá concretar sus proyectos personales y familiares.

Por otro lado, las agencias oficiales que venden los tickets también reciben un beneficio económico cuando se registra un premio mayor. Si bien el porcentaje puede variar según la jurisdicción, suele tratarse de una comisión o incentivo especial.

Si bien el porcentaje puede variar entre el 1% y el 2% del premio mayor, en este caso representaría una suma aproximada de entre 3,5 y 7 millones de pesos. Un incentivo significativo que reconoce el rol del punto de venta en este tipo de aciertos extraordinarios.

Un resultado que sorprendió a todos y que marca el inicio de una nueva etapa para el afortunado ganador.

Este tipo de historias refuerza el atractivo de los juegos de azar en la región, donde miles de personas participan a diario con la esperanza de replicar una situación similar.

En este caso, la suerte estuvo del lado de un trabajador que, sin imaginarlo, pasó de su rutina habitual a convertirse en millonario en cuestión de horas.