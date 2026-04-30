Lo estafaron con boletos de lotería "truchos", después ganó y se confesó: "Los estaba maldiciendo"

En la lotería hay quienes se toman las derrotas a la ligera, otros que se frustran en serio y algunos que se enojan mucho. Tal es el caso de un hombre que fue estafado con boletos truchos, pero luego ganó de verdad y, al ir a reclamar el premio, causó sorpresa con sus palabras.

La historia tuvo lugar el viernes 24 de abril y tiene como protagonista a un padre de familia que venía realizando apuestas con la intención de salir adelante, luego de atravesar por un año muy difícil en lo laboral.

Este jugador, que prefirió no revelar su nombre, pasó por una tienda después de un turno de horas extras para comprar un sándwich y aprovechó para llevarse algunos boletos de raspar del juego "50X the Cash", de la Lotería de Maryland.

Al regresar a su casa, el hombre raspó algunos de los boletos y descubrió que varios eran falsos, aunque en un momento se dio cuenta de que uno sí era auténtico y tenía un premio de 100.000 dólares.

Al acercarse a cobrarlo, se sinceró con los agencieros y contó que, al enterarse de su victoria, "estaba maldiciendo a la Lotería de Maryland", en referencia a los billetes truchos que había recibido previamente.

Al final, la decepción quedó atrás porque el hombre terminó quedándose con un premio gigante. Para dimensionarlo, se trata de 100.000 dólares, que equivalen a unos $140.500.000 según la cotización oficial de la moneda extranjera en Argentina.

El ganador de la lotería había perdido su trabajo y comenzó a limpiar calles





En diálogo con las autoridades de la Lotería de Maryland, el hombre relató el difícil momento personal que atravesaba cuando logró su premio en el juego de azar.

"¡Imposible!", fue su primera reacción al recordar el instante en que raspó el último billete instantáneo que le quedaba y descubrió un símbolo 10X junto a la cifra de 10.000, lo que multiplicaba su premio.

El afortunado que ganó un premio gigante después de raspar boletos truchos (Imagen: Lotería de Maryland).

Según contó, había comenzado a trabajar en la limpieza de calles para poder mantener a sus dos hijas adolescentes, luego de quedarse sin empleo y perder su auto.

En ese contexto, el premio llegó en un momento clave para su vida, ya que le permitirá ordenar sus cuentas y, quizás, darse algún gusto junto a sus hijas.

Por otro lado, la tienda donde se vendió el boleto ganador, un local de la cadena Wawa, también será beneficiada con un bono de 1.000 dólares (unos $1.405.000 aproximadamente).



