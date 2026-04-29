Ganó un premio millonario en la quiniela y no aparece: ¿Hasta cuándo tiene tiempo de cobrar?

Un apostador de la provincia de San Juan se convirtió en el nuevo protagonista de una búsqueda contrarreloj tras ganar 2,5 millones de pesos en el último sorteo del Telekino.

A pesar de la importante suma, el ganador aún no se presentó a reclamar su premio, lo que activó las alertas sobre los plazos legales de cobro.

El golpe de suerte se produjo en el sorteo del domingo 26 de abril, donde el afortunado acertó el número de cartón 703.473.

Según confirmaron desde la organización del reconocido juego de azar, el sanjuanino compartirá esta categoría de premios con otros cuatro apostadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santiago del Estero, en una jornada donde el pozo principal de 15 aciertos quedó vacante.

Un sanjuanino ganó 2,5 millones de pesos.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el premio?

Para aquellos que tengan dudas sobre la vigencia de sus boletos, la normativa es estricta. El flamante ganador tiene tiempo para reclamar su dinero hasta el lunes 18 de mayo.

Una vez cumplido este plazo de 15 días hábiles, el derecho al cobro caduca automáticamente y los fondos se destinan a otros fines previstos por la Lotería.

Cómo se juega al Telekino

A diferencia de otros juegos de azar en Argentina, en el Telekino el apostador no elige sus cifras. Cada cartón ya cuenta con 15 números preimpresos del 1 al 25.