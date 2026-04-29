Salió el Cronicazo para atraer a la fortuna en la quiniela: los números recomendados por la Gitana

Hoy, miércoles 29 de abril, hay una nueva oportunidad de jugar a la quiniela gracias al Cronicazo. Con todas las recomendaciones de la Gitana, trae los números más demorados, los más atrasados y los más salidores.

Además, verificá la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y mirá cuál es tu cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco. ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

En cuanto a los resultados oficiales de las loterías y quinielas, podés verlos en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.



No te pierdas el Cronicazo de este miércoles: ¿Cuáles son los pálpitos de la Gitana para la quiniela?



A estos se suman el "28" como "La onda", el "12" definido como "Me juego" y el "59" en el lugar de "La posta". En cuanto a los "Tres para ganar" que arroja el bolillero actual, los elegidos son el "09", el "47" y el "96". Para quienes se guían por los sueños, las mejores alternativas sugeridas son el "83", el "00", el "41" y el "18".

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "99".

(del 21/3 al 20/4): "99". Tauro (del 21/4 al 22/5): "26".

(del 21/4 al 22/5): "26". Géminis (del 23/5 al 21/6): "01".

(del 23/5 al 21/6): "01". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "72".

(del 22/6 al 21/7): "72". Leo (del 22/7 al 21/8): "55".

(del 22/7 al 21/8): "55". Virgo (del 22/8 al 22/9): "43".

(del 22/8 al 22/9): "43". Libra (del 23/9 al 22/10): "74".

(del 23/9 al 22/10): "74". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "29".

(del 23/10 al 21/11): "29". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "19".

(del 22/11 al 21/12): "19". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "07".

(del 22/12 al 20/1): "07". Acuario (del 21/1 al 19/2): "80".

(del 21/1 al 19/2): "80". Piscis (del 20/2 al 20/3): "63".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 29 de abril

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "1704". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "1" con 44 sorteos; decena, el "5" con 55 sorteos; unidad, el "1" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "04" y el "03", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "19".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "9" con 37 sorteos; decena, el "6" con 32 sorteos; unidad, el "2" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "99" y el "02". Los más salidores, el "23", el "43" y el "55".

El Cronicazo de este miércoles 29 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 28 sorteos; decena, el "9" con 17 sorteos; unidad, el "1" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "25" y el "14", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "1" con 39 sorteos; decena, el "7" con 30 sorteos; unidad, el "3" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "03", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "8" con 25 sorteos; decena, el "6" con 25 sorteos; unidad, el "9" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "74" y el "10".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 23 sorteos; decena, el "8" con 27 sorteos; unidad, el "1" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "35" y el "13", y los más salidores, el "50", el "59" y el "62".