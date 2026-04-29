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Miércoles, 29 de abril de 2026

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Salió el Cronicazo para atraer a la fortuna en la quiniela: los números recomendados por la Gitana

En plena mitad de semana, ya está disponible el Cronicazo para que pongas a prueba tu destino en la quiniela. Repasá las cifras sugeridas por la Gitana y animate a participar.

Lucía Reppin

Hoy, miércoles 29 de abril, hay una nueva oportunidad de jugar a la quiniela gracias al Cronicazo. Con todas las recomendaciones de la Gitana, trae los números más demorados, los más atrasados y los más salidores.

Además, verificá la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y mirá cuál es tu cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco. ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

En cuanto a los resultados oficiales de las loterías y quinielas, podés verlos en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

No te pierdas el Cronicazo de este miércoles: ¿Cuáles son los pálpitos de la Gitana para la quiniela?

El gran elegido de esta edición para la quiniela es el "51". Lo escoltan el "70" en el rol de "El salvador", el "84" junto al "62" como "Los posibles", y el "35" como "El suplente". Por su parte, la sección "Me lo dijo una Gitana" estableció que la cifra de la suerte principal es el "64".

A estos se suman el "28" como "La onda", el "12" definido como "Me juego" y el "59" en el lugar de "La posta". En cuanto a los "Tres para ganar" que arroja el bolillero actual, los elegidos son el "09", el "47" y el "96". Para quienes se guían por los sueños, las mejores alternativas sugeridas son el "83", el "00", el "41" y el "18".

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "99".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "26".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "01".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "72".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "55".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "43".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "74".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "29".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "19".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "07".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "80".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "63".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 29 de abril

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "1704". De acuerdo a cada región, se aclara:

  • Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "1" con 44 sorteos; decena, el "5" con 55 sorteos; unidad, el "1" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "56", el "04" y el "03", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "19".

  • Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "9" con 37 sorteos; decena, el "6" con 32 sorteos; unidad, el "2" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "99" y el "02". Los más salidores, el "23", el "43" y el "55".

El Cronicazo de este miércoles 29 de abril.
El Cronicazo de este miércoles 29 de abril.

  • Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 28 sorteos; decena, el "9" con 17 sorteos; unidad, el "1" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "25" y el "14", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

  • Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "1" con 39 sorteos; decena, el "7" con 30 sorteos; unidad, el "3" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "03", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

  • Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "8" con 25 sorteos; decena, el "6" con 25 sorteos; unidad, el "9" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "74" y el "10".

  • Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 23 sorteos; decena, el "8" con 27 sorteos; unidad, el "1" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "35" y el "13", y los más salidores, el "50", el "59" y el "62".

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