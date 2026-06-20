Llegó el Cronicazo: este Día de la Bandera, ¿cuáles son los números elegidos para la quiniela?

Llegó el fin de semana y, con él, se renuevan las posibilidades de apostar en la quiniela. Por eso, este sábado 20 de junio, Día de la Bandera, no te pierdas la oportunidad de revisar el Cronicazo.

La Gitana pone a disposición los números más atrasados y los más salidores, junto con la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que indica cuál es la cifra de la suerte de acuerdo a cada signo del zodiaco.

Como si fuera poco, mirá los resultados de loterías y quinielas a través de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Fin de semana con el Cronicazo: los números de la Gitana para jugar a la quiniela

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "32". Lo acompañan el "42" como "El salvador", el "90" y el "36" como "Los posibles", y el "14" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "84" como "La onda", del "56" como "Me juego" y del "09" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "08", el "71" y el "23". Los sueños sugieren el "55", el "27", el "41" y el "10" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?