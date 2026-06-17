El Cronicazo llegó con las recomendaciones infalibles para la quiniela: ¿Cuáles son los candidatos de hoy?

Este miércoles 17 de junio, la Gitana del Cronicazo llegó con las mejores recomendaciones para la quiniela. Los números más atrasados y los más salidores se encuentran a disposición.

Además, podés revisar la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que te indica cuál es tu cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Por último, tenés la opción de verificar todos los resultados de loterías y quinielas a través de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cortá la semana con el Cronicazo de hoy: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para jugar a la quiniela?

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "32". Lo acompañan el "42" como "El salvador", el "90" y el "36" como "Los posibles", y el "14" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "84" como "La onda", del "56" como "Me juego" y del "09" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "08", el "71" y el "23". Los sueños sugieren el "55", el "27", el "41" y el "10" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "38".

(del 21/3 al 20/4): "38". Tauro (del 21/4 al 22/5): "00".

(del 21/4 al 22/5): "00". Géminis (del 23/5 al 21/6): "29".

(del 23/5 al 21/6): "29". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "87".

(del 22/6 al 21/7): "87". Leo (del 22/7 al 21/8): "45".

(del 22/7 al 21/8): "45". Virgo (del 22/8 al 22/9): "64".

(del 22/8 al 22/9): "64". Libra (del 23/9 al 22/10): "75".

(del 23/9 al 22/10): "75". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "11".

(del 23/10 al 21/11): "11". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "61".

(del 22/11 al 21/12): "61". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "06".

(del 22/12 al 20/1): "06". Acuario (del 21/1 al 19/2): "92".

(del 21/1 al 19/2): "92". Piscis (del 20/2 al 20/3): "59".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 17 de junio

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3047". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "1" con 20 sorteos; decena, el "7" con 25 sorteos; unidad, el "3" con 48 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "97", mientras que los más salidores, el "22", el "10" y el "14".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "4" con 28 sorteos; decena, el "6" con 18 sorteos; unidad, el "0" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "79" y el "80". Los más salidores, el "48", el "23" y el "28".

El Cronicazo de este miércoles 17 de junio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "6" con 23 sorteos; decena, el "3" con 28 sorteos; unidad, el "2" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "43", el "67" y el "01".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 27 sorteos; decena, el "9" con 33 sorteos; unidad, el "0" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "42", el "93" y el "33", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "39".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "4" con 23 sorteos; decena, el "9" con 34 sorteos; unidad, el "1" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "64". Los más salidores, el "74", el "04" y el "50".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 17 sorteos; decena, el "2" con 50 sorteos; unidad, el "5" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "86" y el "98", y los más salidores, el "59", el "04" y el "48".