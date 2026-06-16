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Martes, 16 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INFALIBLE

No apuestes sin antes ver el Cronicazo

Te acercamos el bolillero semanal para que sepas cuáles son los numeritos a los que tenés que jugarle y así llenarte los bolsillos de plata. ¡Ahora sí, corre a tu agencia amiga y llama! a la suerte!

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Como cada martes, Crónica te acerca una serie de pálpitos imposibles de no seguir. De esta manera, el Cronicazo se volvió infalible y repite todas las semanas.

Esta fija, sumada a otras como "Me lo dijo una Gitana", en esta jornada con el "67", mantienen una racha envidiable y no paran de salir en los diferentes sorteos del tablero.

También podes chequear en el Bolillero semanal, El Salvador, El Suplente, Los Posibles, Los Sueños sugieren, Tres para ganar y ¿De qué signo es?

En tanto, recordá que el Cronicazo hoy es el "32", y que con estos datitos vas a tentar a la Diosa de la Fortuna. Por último, completan el prónostico de la suerte La Onda "84", Me Juego, con el "56" y La Posta, "09".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo
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