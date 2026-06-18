La Abuela Escolaza del Cronicazo reveló cuál es el gran candidato para terminar con la mala racha en la Quiniela

La Abuela Escolaza, figura de cabecera del Cronicazo para la Quiniela, habló este jueves y los jugadores ya tienen su candidato para toda la jornada. La referente lanzó su recomendación semanal con una advertencia que recorre las boleterías: hay un número que promete estar presente en todas las ediciones del día.

El mensaje llegó contundente: "Ojo que el perro anda suelto, el 6 muerde en todos los sorteos". Para quienes siguen los consejos de la Nona, eso significa una sola cosa: hay que cubrirlo en cada turno y no perder de vista ningún sorteo.

El número de la Abuela Escolaza para la Quiniela

La Nona eligió el 6, conocido en la pizarra clásica como "El Perro", como el gran candidato de la jornada. El pronóstico no es menor: la Abuela Escolaza advirtió que el número estará "suelto todo el día", lo que en el lenguaje del azar apunta a una presencia fuerte en cada una de las ediciones habituales.

El recorrido arranca con la Previa y sigue por la Primera, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna. Cinco chances para que el 6 aparezca en el cartón y convierta la racha en festejo.

Para quienes siguen los pálpitos de la Nona con regularidad, la lógica es simple: cuando advierte que un número "muerde en todos los sorteos", la estrategia pasa por cubrirlo en cada turno y no apostar todo a una sola edición.

Cómo armar la boleta en posición, combinación y terminaciones

El 6 admite distintas variantes en los cupones oficiales. Los jugadores más experimentados suelen tirarlo en posición, en combinación o en terminaciones, con el objetivo de multiplicar las chances de cobro sin resignar la apuesta de base.

Seguir a la Abuela Escolaza se convirtió en un ritual para miles de jugadores que buscan una referencia antes de acercarse a la boletera. La voz del Cronicazo no promete resultados, pero ofrece algo que en el mundo del azar vale mucho: una dirección clara para apostar con criterio.

Los resultados de cada edición de este jueves dirán si "El Perro" muerde hoy. Los que siguieron el pálpito de la Nona tendrán que estar atentos a cada pizarra para ver si el 6 se hace presente y da vuelta la racha.