Despistado y millonario: Jugó a la lotería y se enteró meses después que había ganado una fortuna

Un hombre compró un boleto de lotería, lo guardó sin revisarlo durante varios meses y recién tiempo después descubrió que tenía un premio importante.

El protagonista de la historia es oriundo de Maybee, en Michigan, Estados Unidos. Según se conoció, el ticket que había quedado olvidado en una caja coincidía con los seis números necesarios para reclamar el premio mayor. El dinero fue finalmente reclamado en abril de este año, tras verificar los resultados.

Se enteró cinco meses después de que había ganado la lotería: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

De acuerdo con la Michigan Lottery, el protagonista es Perry Pendleton, quien compró su boleto del juego Super Raffle el 19 de noviembre de 2025 en una tienda Kroger, ubicada sobre West Main Street, en la ciudad de Milan.

Tras adquirirlo, decidió guardarlo en una caja junto con otros tickets, ya que el sorteo se realizaría meses después. "Compré cinco boletos de Super Raffle durante unas semanas y los puse en una caja porque el sorteo sería meses después", relató.

El tiempo pasó sin que revisara los resultados, hasta que finalmente tomó la decisión de hacerlo. "Pensé que ya era hora de revisar mis boletos de Super Raffle, porque todavía no lo había hecho", explicó.

El hombre había comprado varios boletos del sorteo, pero los reservó para chequearlos cuando se realizara el sorteo. Meses después, se acordó que los tenía y uno de ellos tenía un premio de 100.000 dólares.

Al comprobar los números, primero detectó un premio menor. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó instantes después. "¡Uno de los boletos tenía un premio de $100 y luego, para mi sorpresa, otro apareció como ganador de $100,000! Pensé: ‘¿Esto es real?' Tuve que revisar el boleto tres o cuatro veces más después de eso", contó.

El premio de 100.000 dólares, equivalente a unos $142.000.000 argentinos al cambio actual, correspondía al boleto con el número ganador 071820.

Pendleton también comentó que decidió compartir la noticia con su familia en una fecha particular. "Le conté a algunos familiares sobre el gran premio el Día de los Inocentes, así que todavía no estoy seguro de que sepan que es real. Si no, están a punto de enterarse", dijo, en referencia al April Fools' Day que se celebra el 1 de abril en Estados Unidos.

En cuanto al destino del dinero, el ganador aseguró que tiene un plan definido: "Con mis ganancias, planeo ahorrar una parte, compartir una parte y gastar una parte, en ese orden".



