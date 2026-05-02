De camino al trabajo y millonario: la historia del afortunado que ganó la Quiniela tras una parada inesperada para cargar nafta

Un trabajador vivió un vuelco del destino el pasado 13 de abril de 2026 tras detenerse a cargar nafta de camino a su empleo. El hombre paró en una estación de servicio antes de iniciar su jornada laboral.

Al ingresar al comercio, buscaba un ticket de lotería de Extreme Millions, pero la falta de stock lo obligó a cambiar de opción, revelando una oportunidad millonaria.

Del susto a la realidad: la historia del afortunado que ganó la lotería





El afortunado es de Ashville, Ohio, en Estados Unidos, y compró el boleto premiado del juego $1,000,000 Cashword. Este le otorgó la suma máxima.

Inicialmente, el conductor raspó el cartón y creyó haber ganado solo 10.000 dólares. Sin embargo, al observar con mayor detenimiento, notó que los ceros se multiplicaban: la aplicación de la Lotería de Ohio certificó que era el dueño de una fortuna.

La historia del afortunado que ganó la Quiniela tras una parada inesperada.

El dilema del cobro: ¿Efectivo o anualidad?

La normativa del juego en Estados Unidos advierte que los ganadores deben elegir entre dos caminos financieros muy distintos:

Anualidades: recibir 25 pagos anuales de 40.000 dólares cada uno.

Pago único: retirar el dinero de forma inmediata, lo que reduce el monto nominal a la mitad.

El afortunado optó por la liquidez actual. Esta decisión recortó su premio automáticamente a 500.000 dólares antes de pasar por el mostrador de impuestos.

Tras el recorte de la lotería, el monto final que llegó a sus manos fue de 366.250 dólares. El ganador ahora cuenta con fondos para saldar deudas y proyectar un descanso.