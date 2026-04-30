Jugó a la Quiniela y le dijo confiado al agenciero que iba "a volver para buscar el premio"

Un descanso durante la jornada laboral terminó convirtiéndose en el mejor día en la vida de un jugador de lotería. El apostador aprovechó unos minutos libres, fue a comprar un boleto y descubrió que era dueño de una fortuna millonaria.

Desde la casa de apuestas confirmaron que el premio fue reclamado el pasado 10 de abril. En ese momento, el apostador -quien, por cuestiones de seguridad, pidió no revelar su identidad- contó cómo fue el particular instante en el que obtuvo el ticket ganador.

La victoria tuvo lugar en Illinois, Estados Unidos. Según informó la lotería de ese estado, el jugador compró su boleto en la ciudad de Chicago, más precisamente en una estación de servicio. En el país norteamericano, este tipo de comercios es un punto de venta habilitado.

El premio fue de un millón de dólares, una suma realmente impactante si se tiene en cuenta que el apostador invirtió apenas 50 dólares. Según la cotización oficial de la moneda extranjera, el monto equivale a $1.415.000.000 aproximadamente.

Antes de alcanzar ese resultado, había probado suerte con otro boleto sin obtener ni un peso, pero en una segunda oportunidad logró quedarse con el premio mayor.

"Raspé el boleto durante un descanso en el trabajo y ¡zas!, gané", expresó el afortunado en diálogo con la Lotería de Illinois, según informó el medio USA Today.

"El regalo perfecto", resumió el ganador de la lotería





El hombre relató en qué contexto de su vida llegó esta victoria y también contó qué planea hacer con el dinero. En ese sentido, expresó: "Hace apenas unas semanas celebré mi cumpleaños, así que este premio me parece el regalo perfecto".

Además, detalló que su intención es organizar su economía y ayudar a su entorno: "Voy a invertir en el futuro de mi familia, comprar una casa nueva y renovar mi guardarropa. También planeo donar una parte a un hospital local".

Al momento de tomarse la foto con el cheque gigante, pidió ser identificado como "Lucky". Si bien este fue su premio más importante hasta ahora, no es el único: según contó a la Lotería de Illinois, ya había ganado en otras oportunidades alrededor de 20 veces, con premios que van de 1.000 a 5.000 dólares.

Al momento de recibir el pago, el hombre prefirió que lo identifiquen como "Lucky" (Imagen: Lotería de Illinois).

El propio "Lucky" también relató su vínculo con la estación de servicio donde compró el boleto ganador, a la que suele ir con frecuencia y donde mantiene buena relación con el personal.

"Cuando compré el boleto, les dije que iba a volver con muchos ceros. No puedo creer que haya sucedido", contó.

Por último, la gasolinera Mobil donde el hombre compró el boleto recibirá un premio de 10.000 dólares, según el comunicado oficial de la Lotería de Illinois, por haber vendido el ticket ganador.