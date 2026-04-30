Le regalaron un ticket de lotería en su cumpleaños y ganó una fortuna: "Me emocioné"

Mientras celebraba su cumpleaños en familia, un hombre recibió un boleto de lotería como regalo sin imaginar lo que estaba por descubrir. En medio del festejo, revisó el billete y se encontró con que era ganador de una gran suma.

La sorpresa se hizo sentir entre todos los presentes y cambió por completo el clima de la reunión. Lo que había comenzado como un festejo más terminó convirtiéndose en un momento inolvidable, marcado por la emoción y la alegría.

Ganó la lotería en su cumpleaños gracias al obsequio de una invitada

Ganó la lotería en su cumpleaños gracias al obsequio de una invitada

Un hombre del estado de Michigan celebró sus 66 años con una sorpresa que no estaba en sus planes: un simple boleto de lotería que recibió como regalo terminó convirtiéndose en un premio de medio millón de dólares.

Según informó la Michigan Lottery, el ganador es un residente del condado de Saginaw County, quien obtuvo US$ 500.000 gracias a un raspadito que le había regalado su hermana durante una reunión familiar.

El festejo tuvo un detalle especial, ya que su cumpleaños coincidió con la celebración de Pascua, lo que hizo que el encuentro fuera aún más significativo. En ese contexto, su hermana le entregó el boleto sin imaginar el desenlace.

Después de recibir el regalo, el hombre decidió revisarlo poco tiempo más tarde. Mientras volvía a su casa, hizo una parada en un local para escanear el código del ticket y ver si tenía algún premio.

En ese momento, el sistema le indicó que debía acercarse a una oficina para hacer el reclamo. Intrigado por el mensaje, al llegar a su casa raspó completamente el boleto para conocer el monto exacto que había ganado.

La sorpresa fue total cuando descubrió que el premio ascendía a 500.000 dólares. Sin poder creerlo, llamó de inmediato a su hermana para contarle la noticia, y ambos compartieron la emoción por lo ocurrido.

El ticket ganador de un juego llamado Money Rush de 5 dólares, lo compraron en una tienda Kroger ubicada en Frankenmuth.

Al enterarse del premio, el hombre no pudo ocultar la emoción y describió el momento como completamente inesperado: "¡Me sorprendí y emocioné mucho cuando vi el premio de US$500,000! Llamé a mi hermana para contarle la noticia, y ella estaba tan emocionada como yo", contó, resaltando el impacto que tuvo descubrir la ganancia en medio de una situación tan cotidiana.

Tras el impacto inicial y la alegría compartida, el hombre aseguró que planea administrar el dinero con prudencia y sin decisiones apresuradas. Explicó que su intención principal es reservar gran parte del premio para su retiro, pensando en el futuro y en la estabilidad que le puede brindar esta ganancia inesperada.