Delivery de verduras ganó la lotería tras décadas de trabajo y cumplirá un sueño gigante: "Me cambia la vida"

Un hombre que trabajó durante décadas como repartidor de frutas y verduras ganó un premio gigante en la lotería, una cifra que le permitirá cumplir un sueño que viene persiguiendo desde hace años.

"Levantarse a las 3:15 de la mañana y empezar a trabajar a las 4:00 es duro, sobre todo en invierno con el hielo y la nieve", explicó este afortunado apostador.

El ganador se llama Paul Wynne, tiene 58 años y es oriundo del norte de Gales. Se embolsó un millón de euros gracias a la Lotería Nacional y, tras el premio, contó que podrá jubilarse de forma anticipada.

En diálogo con los responsables del juego, expresó: "Esto me cambia la vida. Cuando descubrí que había ganado, inmediatamente calculé que podía jubilarme anticipadamente". Según explicó, le faltaban ocho años para llegar a esa instancia, pero ya no será necesario.

Con el premio, equivalente a unos 1.680.000.000 de pesos argentinos según la cotización actual, ahora podrá cumplir ese anhelo que venía esperando desde hace años, además de afrontar otros gastos importantes.

Tras ganar la lotería, el afortunado aseguró que le dará prioridad a sus hijos



Entre sus primeras decisiones, Wynne destacó que quiere compartir más tiempo con sus hijos más grandes, Danny (37), Jake (33) y Ricky (32), especialmente en eventos vinculados a las carreras de caballos, una de sus grandes pasiones.

"Tengo muchas ganas de ir a las carreras y quizás hacer algunas apuestas acertadas. Incluso estoy pensando en comprar una participación en un caballo de carreras; ¡eso haría que ir a las carreras fuera aún más especial!", expresó.

Paul Wynne, el hombre de 58 que podrá jubilarse anticipadamente tras ganar la lotería (Imagen: Lotería Nacional).

Además, reconoció que este dinero le permitirá acompañar a sus hijos. "Nunca he podido ayudar económicamente a mis hijos como me hubiera gustado", admitió.

Por otro lado, también resolvió cuestiones inmediatas del día a día y renovó su auto, ya que el anterior había llegado al final de su vida útil. "Me compré un coche nuevo y el viejo ya lo desguacé. Estaba en las últimas, no creo que hubiera aguantado mucho más, así que no me puedo creer lo bien que me ha salido ganar este dinero", contó.

"Me llevó un tiempo entender lo que estaba pasando"





Los números ganadores tuvieron un valor especial para Wynne, ya que estaban vinculados con fechas importantes relacionadas con sus cinco hijos menores.

El momento en que se enteró del premio llegó a primera hora de un domingo, mientras su familia aún dormía. Al principio le costó "caer".

El ganador aseguró que quiere apoyar económicamente a sus hijos y disfrutar de más carreras de caballos (Imagen: Lotería Nacional).

"Me llevó un tiempo entender lo que estaba pasando, calcularlo. Al principio pensé que había ganado 1700 libras, lo cual me llenó de alegría, pero luego me di cuenta de que tenía cinco números principales y también la bola extra, ¡así que era un millón de libras!", dijo.

Entre sus planes también aparece un viaje que siempre quiso realizar. El hombre de 58 años tiene previsto visitar Nueva York a finales de este año, un destino que figuraba desde hace tiempo en su "lista de deseos".



