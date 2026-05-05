Jugó a la lotería durante 30 años seguidos, ganó una millonada y reveló en qué gastará el dinero

Un hombre se convirtió en multimillonario tras acertar todos los números de un importante sorteo de lotería, en una jugada que cambió su vida de un momento a otro. La noticia no solo generó impacto por la magnitud del premio, sino también por la reacción del propio ganador, que reconoció que la emoción fue tan grande que no logró dormir en toda la noche.

Aunque decidió mantener su identidad en reserva, trascendió que el premio forma parte de uno de los más altos entregados en la región en los últimos tiempos. Mientras todavía asimila lo ocurrido, ya empezó a pensar en cómo aprovechar ese dinero, con planes personales que reflejan el giro inesperado que le dio la suerte.

Una noche sin dormir y un plan claro: qué hará con la fortuna que ganó

Una noche sin dormir y un plan claro: qué hará con la fortuna que ganó

Un hombre del norte de Texas, residente de Richardson, se convirtió en millonario luego de quedarse con el premio mayor de 41 millones de dólares en el sorteo de Lotto Texas. El caso generó repercusión en la zona, no solo por la cifra, sino porque este tipo de premios suelen despertar el interés de quienes sueñan con un cambio de vida a partir de la suerte.

El ganador, que decidió mantener su identidad en reserva, logró acertar los seis números durante un sorteo transmitido en vivo, lo que lo posicionó como uno de los afortunados más destacados de los últimos años dentro de esta lotería estatal.

El sorteo se llevó a cabo el lunes 20 de abril y, según informó la Lotería de Texas, los números ganadores fueron 21, 28, 33, 34, 43 y 44. El boleto había sido generado mediante selección automática, una modalidad común entre los jugadores.

Detrás de ese acierto hubo una historia de constancia: el propio beneficiario aseguró que llevaba alrededor de 30 años participando sin perderse un solo sorteo. Esa rutina sostenida en el tiempo terminó teniendo su recompensa con un premio millonario.

Aunque vive en Richardson, el ticket ganador fue adquirido en una tienda 7-Eleven ubicada en Mesquite, a unos 20 minutos de distancia. La compra se dio en un contexto habitual, como cualquier otra, sin indicios de lo que vendría después.

Ese detalle llamó la atención, ya que demuestra que la fortuna puede aparecer en cualquier momento y lugar, incluso en una parada cotidiana en una tienda de paso. Al enterarse del resultado, la sorpresa fue total.

El hombre contó que revisó los números varias veces junto a su pareja para confirmar que no se trataba de un error, ya que le costaba creer lo que estaba viendo. La emoción fue tan grande que no pudo descansar: "Me quedé despierto toda la noche pensando en ello", relató, reflejando el impacto que le generó haber ganado una suma de ese nivel.

Al momento de cobrar, eligió la opción de pago en efectivo, por lo que terminó recibiendo unos 22,5 millones de dólares antes de impuestos. Si bien es menor al monto total anunciado, se trata de una cifra que le garantiza estabilidad económica.

En cuanto a sus planes, explicó que una parte del dinero estará destinada a sus hijos y nietos, mientras que otra la utilizará para viajar. "Hay todo un mundo ahí afuera que quiero ver", expresó, dejando en claro que busca aprovechar esta nueva etapa para cumplir sueños pendientes.