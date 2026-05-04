Golpe millonario: dos chaqueños se repartieron $138 millones en la Quiniela

La suerte puede aparecer en cualquier momento y cambiarlo todo en cuestión de segundos. Un simple ticket, una combinación elegida al azar o una jugada repetida pueden convertirse en el punto de partida de una historia inesperada.

En este caso, dos apostadores del interior del Chaco lograron acertar todos los números en un reciente sorteo de la Quiniela Poceada y se repartieron un premio total de $138 millones.

Un resultado que sorprendió y dejó nuevos millonarios en la provincia.

Chaqueños hicieron la jugada perfecta y ganaron millones

Una nueva jornada de suerte sorprendió a apostadores del noreste argentino, con un resultado que rápidamente generó repercusión entre quienes siguen de cerca los juegos de azar.

Dos personas lograron acertar la combinación ganadora en la Quiniela Poceada Chaqueña y se repartieron un pozo millonario que superó los 138 millones de pesos.

Según informó la Lotería Chaqueña, el impensado evento correspondió al sorteo N° 2301, el cual fue realizado el pasado sábado 2 de mayo de 2026.

Uno de los tickets ganadores fue vendido en la Agencia N° 140 - 14 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se jugó la combinación 04, 32, 45, 48 y 58.

El segundo premio correspondió a una apuesta realizada en la Agencia N° 46 - 10 de la localidad Presidencia de la Plaza y con los números 04, 17, 24, 48 y 94.

De acuerdo a la información oficial, ambos participantes lograron acertar los cinco números necesarios, lo que permitió dividir el pozo acumulado en partes iguales.

El monto total por ganador ascendió a $69.215.725 por ganador, cifra más que importante y que trata de uno de los premios más destacados de las últimas semanas dentro de este juego.

Los números ganadores definieron un premio millonario que fue dividido entre dos apostadores.

En cuanto a los impuestos, en Argentina los premios de juegos de azar están alcanzados por gravámenes nacionales. En general, se aplica una retención cercana al 31% sobre el monto ganado, por lo que cada beneficiario recibiría una suma menor al valor anunciado inicialmente.

En este caso, sobre los $69.215.725 que le corresponden a cada ganador, se estima que se descuentan aproximadamente $21,4 millones, por lo que el dinero neto a cobrar sería cercano a los $47,7 millones. Se trata de una cifra estimada, ya que puede variar levemente según las condiciones específicas de la liquidación.

Por otro lado, las agencias que vendieron los tickets también reciben una comisión por su participación. Habitualmente, los agencieros perciben un porcentaje del premio, que puede rondar entre el 1% y el 2% del monto total.