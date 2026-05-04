Apostó la fecha de cumpleaños del hijo y ganó una fortuna en la lotería

Un hombre ganó un importante premio en la lotería tras apostar por una combinación muy especial: la fecha de cumpleaños de su hijo. Lo que comenzó como una elección cargada de valor personal terminó convirtiéndose en un acierto que lo sorprendió por completo.

Según se conoció, el jugador solía utilizar esos números de manera habitual, sin imaginar que en alguna ocasión la suerte estaría de su lado. Así, esa tradición familiar pasó de ser un simple hábito a un momento clave que marcó un antes y un después en su historia.

La elección de una fecha familiar terminó convirtiéndose en la combinación ganadora de la lotería

La elección de una fecha familiar terminó convirtiéndose en la combinación ganadora de la lotería

Esta es la historia de Bryan McMasters, un hombre de la localidad de Randleman que decidió participar en un sorteo de la lotería como tantas otras veces y ganó 340 mil dólares por mantener una costumbre muy especial: elegir los números basados en la fecha de cumpleaños de su hijo.

El 23 de abril, jugó en el sorteo Cash 5 utilizando esa misma combinación que venía repitiendo desde hacía tiempo. Sin hacer nada distinto a lo habitual, terminó logrando un acierto que cambiaría su situación por completo.

El boleto había sido comprado de manera online y contenía exactamente los mismos números que había usado en otras oportunidades. Esa insistencia en una elección personal terminó siendo clave en un resultado que no esperaba.

Cuando revisó los resultados, no necesitó mucho tiempo para entender lo que había pasado. Al ver los números, los reconoció de inmediato y supo que coincidían con los que había elegido. La sorpresa fue total al darse cuenta de que había ganado.

El impacto no fue solo por el premio en sí, sino por todo lo que significaba detrás. Esa fecha, que ya tenía un valor emocional, pasó a convertirse en un recuerdo aún más importante dentro de su vida.

Con el dinero, McMasters planea resolver cuestiones pendientes y también darse algunos gustos. Entre sus ideas, mencionó la intención de pagar deudas y organizar un viaje especial junto a su hijo, algo que ahora ve mucho más posible.

Historias como esta muestran cómo muchos jugadores eligen números vinculados a momentos personales. En este caso, esa decisión terminó dándole un giro inesperado a su realidad y convirtiendo una costumbre en un verdadero golpe de suerte.