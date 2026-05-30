El Cronicazo para el fin de semana: "tentá" a la fortuna en la quiniela con las jugadas recomendadas por la Gitana

Este sábado 30 de mayo, consultá la nueva edición del Cronicazo. La Gitana comparte sus pálpitos más certeros, analizando al detalle las cifras con mayor demora, las que acumulan más atrasos y las que salen con mayor frecuencia en la quiniela.

Si tu objetivo es desafiar al azar, no dejes de revisar el tradicional segmento semanal "Me lo dijo una Gitana" para identificar cuál es el número de la suerte que le corresponde a tu signo zodiacal.

¡Asegurá tu jugada repasando la guía completa del Cronicazo! Asimismo, se pueden ver los resultados loterías y quinielas ingresando a los portales loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Buscá la suerte con el Cronicazo: las recomendaciones de la Gitana para los sorteos de la quiniela





El gran elegido del bolillero semanal para los apostadores es el "57". Junto a él se posiciona el "48" bajo la categoría de "El salvador", mientras que la dupla compuesta por el "84" y el "78" se ubica en el casillero de "Los posibles", quedando el "69" relegado al puesto de "El suplente". Por su parte, la mística bola de cristal de la sección "Me lo dijo una Gitana" determinó que el número de la suerte central de la jornada es el "10".

Este indicador principal llega respaldado por el "31" en el rol de "La onda", el "62" como la opción de "Me juego" y el "29" defendiendo el lugar de "La posta". En sintonía con estas alternativas, las bolillas destacadas para los "Tres para ganar" en estos sorteos corresponden al "96", el "25" y el "03". Para concluir, el universo de las imágenes y los sueños aconseja inclinarse por el "90", el "52", el "08" y el "15" como herramientas complementarias de juego.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "66".

(del 21/3 al 20/4): "66". Tauro (del 21/4 al 22/5): "98".

(del 21/4 al 22/5): "98". Géminis (del 23/5 al 21/6): "81".

(del 23/5 al 21/6): "81". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "33".

(del 22/6 al 21/7): "33". Leo (del 22/7 al 21/8): "74".

(del 22/7 al 21/8): "74". Virgo (del 22/8 al 22/9): "80".

(del 22/8 al 22/9): "80". Libra (del 23/9 al 22/10): "17".

(del 23/9 al 22/10): "17". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "45".

(del 23/10 al 21/11): "45". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "59".

(del 22/11 al 21/12): "59". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "02".

(del 22/12 al 20/1): "02". Acuario (del 21/1 al 19/2): "36".

(del 21/1 al 19/2): "36". Piscis (del 20/2 al 20/3): "27".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 30 de mayo





"El gran candidato" para direccionar las apuestas del día en la lotería o la quiniela y convocar a la fortuna es el "4718". El mapa se detalla a continuación:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "6" con 17 sorteos; decena, el "1" con 32 sorteos; unidad, el "9" con 55 sorteos. Los más atrasados son el "03", el "73" y el "51", mientras que los más salidores, el "14", el "25" y el "62".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "2" con 40 sorteos; decena, el "7" con 48 sorteos; unidad, el "6" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "26" y el "33". Los más salidores, el "43", el "17" y el "23".

El Cronicazo de este sábado 30 de mayo.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "8" con 26 sorteos; decena, el "2" con 26 sorteos; unidad, el "5" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "14" y el "55", y los más salidores, el "67", el "32" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "6" con 21 sorteos; decena, el "6" con 23 sorteos; unidad, el "9" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "44", el "06" y el "88", mientras que los más salidores, el "45", el "79" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "5" con 19 sorteos; decena, el "8" con 27 sorteos; unidad, el "5" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "69". Los más salidores, el "04", el "70" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 28 sorteos; decena, el "9" con 36 sorteos; unidad, el "2" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "13" y el "70", y los más salidores, el "59", el "04" y el "33".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 31 sorteos; decena, el "0" con 38 sorteos; unidad, el "9" con 39 sorteos. Los más atrasados son el "66", el "51" y el "48", y los más salidores, el "58", el "44" y el "08".